 Buvusi Migracijos departamento vadovė įsidarbino Prezidentūroje

2026-01-08 16:25
BNS inf.

Dvi kadencijas Migracijos departamentui vadovavusi Evelina Gudzinskaitė nuo ketvirtadienio pradėjo dirbti Prezidentūros Nacionalinio saugumo grupėje.

Evelina Gudzinskaitė
Evelina Gudzinskaitė / I. Gelūno / BNS nuotr.

Tai nurodyta viešai prieinamame grupės kontaktų sąraše.

Naujienų portalui „15min“ E. Gudzinskaitė sakė, jog sieks prisidėti prie komandos ir dirbti bendram labui.

„Yra prezidento tikslai, tad užduotis – padėti jų siekti“, – sakė ji.

Minėtai grupei vadovauja prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.

E. Gudzinskaitė departamento vadovės pareigas paliko pernai lapkritį – ji įstaigai vadovavo dešimtmetį, o iš viso joje dirbo 20 metų.

Ją pakeitė nuo ketvirtadienio departamentui pradėjusi vadovauti teisininkė Indrė Gasperė.

E. Gudzinskaitė yra baigusi teisės studijas Vilniaus universitete, karjerą Migracijos departamente 2005-aisiais ji pradėjo kaip Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė, vėliau ėjo Teisės ekspertės, teisėsaugos atašė, Teisės ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos pareigas, o departamento direktore tapo 2015-aisiais.

Ji taip pat yra Liberalų sąjūdžio narė, su kuriuo dalyvavo 2024-ųjų Seimo rinkimuose.

Naujoji G. Nausėdos patarėja „15min“ sakė, jog stabdyti narystės partijoje nesirengia.

