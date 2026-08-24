Čmilytė-Nielsen apie Nausėdos sprendimą: buvome teisūs

„Prezidento kandidatai (…) tik patvirtina, kad buvome teisūs, siekdami mažinti politikų įtaką formuojant (LRT – ELTA) tarybą“, – pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašo V. Čmilytė-Nielsen.
„Taip pat akivaizdu, kad reikia grįžti prie realaus LRT tarybos depolitizavimo, nes vienas iš G. Nausėdos kandidatų buvo Seimo nario padėjėjas“, – priduriama įraše.
Kaip anksčiau pranešė Prezidentūra, šalies vadovas Gitanas Nausėda LRT tarybos nare paskyrė teisininkę Liudviką Meškauskaitę.
Tiesa, G. Nausėda svarstė ir dėl kitos kandidatūros – teisininko Vyčio Turonio, kuris, kaip skelbiama, šiuo metu eina Seimo narės „valstietės“ Ligitos Girskienės patarėjo pareigas.
2024 metais jis su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) jis dalyvavo Seimo rinkimuose.
Pasak V. Čmilytės-Nielsen, šie asmenys savo veikla „ne kartą parodė“ turintys vertybinei Lietuvos pozicijai prieštaraujančias nuomones.
„Glumina, kad G. Nausėda rinkosi iš žmonių, kurie savo viešoje veikloje ne kartą parodė, kad atstovauja priešingą pusę dėl esminių klausimų – Lietuvos užsienio politikos krypties, pagalbos Ukrainai, sankcijų Aleksandro Lukašenkos režimui“, – nurodė parlamentarė.
Naująja LRT tarybos nare L. Meškauskaitė paskirta, atsistatydinus Giedriui Jucevičiui.
L. Meškauskaitė yra žiniasklaidos teisės, žmogaus teisių, konstitucinės, civilinės ir baudžiamosios teisės specialistė, taip pat Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto docentė, visuomenininkė.
2004 metais ji buvo apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu.
LRT taryba sudaroma iš dvylikos asmenų – visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų, skiriamų 6 metų kadencijai. Keturis LRT tarybos narius skiria prezidentas.
Naujausi komentarai