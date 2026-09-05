Čmilytė-Nielsen: liberalai ir konservatoriai privalo laikytis kartu dėl Lietuvos krypties

„Esame pakankamai skirtingi, kad išliktume savimi, bet pakankamai brandūs, kad sutartume, kas svarbiausia. Lietuvos vieta buvo, yra ir bus tarp stiprių, laisvų ir vakarietiškų valstybių. Dėl rinkėjų pasitikėjimo konkuruokime iš visų jėgų, o dėl Lietuvos krypties laikykimės kartu“, – šeštadienį konservatorių suvažiavime kalbėjo politikė.
V. Čmilytė-Nielsen pabrėžė, kad abi partijos sutaria dėl vakarietiškų vertybių gynimo, saugumo, paramos Ukrainai, teisinės valstybės principų.
„Dabar Lietuvoje mums reikia brandžios politikos, tokios, kuri nebėga paskui trumpalaikį populiarumą, neieško pigaus dėmesio ir geba paaiškinti žmonėms, kodėl kai kurie sprendimai yra būtini, nors ir ne visada patogūs, kuri nemenkiną Lietuvos pasiekimų ir nekuria savo trumpalaikės sėkmės iš lengviausiai sukeliamos emocijos“, – akcentavo liberalų lyderė.
„Galime ginčytis, kas geriau vairuoja dešine kelio puse, bet svarbiausia, kad automobilio neatiduotume tiems, kurie net nežino, kur yra stabdis“, – pabrėžė ji.
Kaip skelbė ELTA, šeštadienį opozicinė TS-LKD partija susirinko į suvažiavimą. Jame politinės jėgos atstovai aptaria pasiruošimą artėjantiems savivaldos rinkimams, taip pat tvirtins jų programą.
Be to, TS-LKD suvažiavimas patvirtino dar vieną partijos pirmininko Lauryno Kasčiūno pavaduotoją Palangos merą Šarūną Vaitkų. Pirmininko pavaduotojais jau yra Seimo narės Gintarė Skaistė, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Europos Parlamento narys Paulius Saudargas, TS-LKD Kauno rajono skyriaus pirmininkas Justinas Urbanavičius, Vilniaus meras Valdas Benkunskas .
Partijos suvažiavime dalyvauja ir buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, Moldovos užsienio reikalų ministras Mihajus Popšojus.
Suvažiavime apdovanojimais „Lietuvos ąžuolai“ bus pagerbti nusipelniusieji Lietuvos Nepriklausomybei.
Birželį partija patvirtino 13 kandidatų į merus, o praėjusį šeštadienį – dar 17.
ELTA primena, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Lietuvoje vyks 2027 m. pavasarį. Politinės partijos jau pradėjo kelti kandidatus ir vykdyti vidines jų atrankos procedūras.
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