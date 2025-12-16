Dainius Varnas prisijungė prie Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime

„Turime Seimo nario Dainiaus Varno pareiškimą dėl prisijungimo prie Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ ir Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ posėdžio protokolą, kuris teigia, kad nusprendė priimti Seimo narį Dainių Varną į Demokratų frakciją „Vardan Lietuvos“, – Seimo posėdžio pradžioje kalbėjo parlamentaro vadovas Juozas Olekas.
Dabar demokratai savo frakcijoje turės 16 narių.
D. Varnas į Seimą buvo išrinktas pagal „Nemuno aušros“ sąrašą.
Iki šiol jis dirbo Mišrioje Seimo narių grupėje.
Sprendimą pasitraukti iš „aušriečių“ frakcijos D. Varnas paskelbė po šios partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio pasisakymų apie vieną iš kultūrininkų protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
