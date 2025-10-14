 Darbą pradeda žemės ūkio viceministras Ramūnas Krugelis

Darbą pradeda žemės ūkio viceministras Ramūnas Krugelis

2025-10-14 17:51
BNS inf.

Antradienį darbą Žemės ūkio ministerijoje pradėjo viceministras Ramūnas Krugelis, iki šiol dirbęs aplinkos viceministru ir kuravęs saugomų teritorijų, miškų ir klimato kaitos sritis.  

Ramūnas Krugelis
Ramūnas Krugelis / P. Peleckio / BNS nuotr.

R. Krugelis yra ilgametis aplinkosaugos specialistas, turintis patirties dirbant su saugomų teritorijų valdymu ir jų apsaugos priemonėmis, yra dirbęs Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos vadovo pavaduotoju, beveik 14 metų vadovavo Metelių regioninio parko direkcijai, pranešė ministerija.

Viceministras yra įgijęs aplinkos inžinieriaus kvalifikaciją tuomečiame Lietuvos žemės ūkio universitete.

Kaip rašė BNS, ministerijoje toliau dirba viceministrai Gediminas Tamašauskis ir Arūnas Jagminas, jai vadovauja Andrius Palionis.

Šiame straipsnyje:
Ramūnas Krugelis
žemės ūkio viceministras

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų