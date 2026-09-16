Dėl automobilių nuomos šiurkštus pažeidimas gresia ir Regionų partijai

Kaip teigiama sprendimo projekte, siūloma pripažinti, kad Regionų partija šiurkščiai pažeidė Politinių organizacijų įstatymą, valstybės biudžeto asignavimus panaudodama ne pagal paskirtį.
Tyrimo duomenimis, partija galėjo pažeisti šį įstatymą panaudodama 34,2 tūkst. eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms, nesusijusioms su partijos veikla, bei 10,7 tūkst. eurų – partijai nepriklausančio ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti.
Taip pat pažeidimu komisijos tyrėjai laiko 76,2 tūkst. eurų pavedimus V. Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį.
Be to, įtariama, kad Regionų partija galėjo pažeisti Finansinės apskaitos įstatymą, kai 34,2 tūkst. eurų vertės ūkinių operacijų 2021 metų liepą ir nuo 2025 metų sausio iki 2026 metų liepos 23 dienos nepagrindė finansinės apskaitos dokumentais bei nepateikė nuomos kainą pagrindžiančių skaičiavimų.
Dėl to sprendimo projekte partijai rekomenduojama iš V. Kamblevičiaus išieškoti 76,2 tūkst. eurų už automobilio nuomą ir 10,7 tūkst. eurų už automobilio degalų išlaidas, iš viso – 86,9 tūkst. eurų.
Siūloma įpareigoti partijos pirmininką užtikrinti, kad ateityje būtų renkami finansinių operacijų sumas ir nuomojamų automobilių naudojimą partijos veiklai pagrindžiantys dokumentai.
Taip pat VRK siūloma apie galimus pažeidimus informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją, Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Generalinę prokuratūrą.
Tyrėjai nustatė, kad Regionų partija nepateikė V. Kamblevičiui priklausančio dyzelinio automobilio „BMW X5“ nuomos kainą ir kitas išlaidas politinės jėgos reikmėms pagrindžiančių dokumentų už daugiau nei pusantrų metų.
Iš dalies pagrįstomis išlaidomis už šio automobilio nuomą, degalus ir gyventojų pajamų mokestį (GPM), anot tyrimo pažymos, laikytini 59,8 tūkst. eurų.
Šios išlaidos grindžiamos tik partijos komisijai pateiktomis bendrovės „Viada LT“ sąskaitomis faktūromis, apimančiomis laikotarpį nuo 2021 metų rugpjūčio iki 2025 metų pradžios.
„Dar daugiau, partija nepateikė jokių dokumentų ir objektyvių duomenų, kurie pagrįstų, kad (benzininis – BNS) automobilis „Hyundai Santa Fe“, dėl kurio nuomos nebuvo sudaryta sutartis, buvo skirtas ir naudojamas Regionų partijos veikloje“, – teigiama pažymoje.
Šiam automobiliui, tyrėjų žiniomis, partija iš valstybės biudžeto apmokėjo 10,7 tūkst. eurų degalų išlaidų, kurios, be kita ko, 1,8 karto viršijo „BMW X5“ dyzelino išlaidas.
Pasak pažymos, tiriamu laikotarpiu, kai „BMW X5“ nuomotas partijai, V. Kamblevičius naudojosi taip pat jam priklausančiu automobiliu „Hyundai Santa Fe“.
Šis automobilis, tyrėjų duomenimis, „nebuvo partijos nuomojamas ar jos nuosavybė, jo naudojimas partijos veikloje nebuvo įformintas ir nėra pateikta dokumentų (...), kad automobilis faktiškai naudotas partijos, o ne asmeninėms V. Kamblevičiaus reikmėms“.
Su Regionų partijos pirmininke Giedre Pavasaryte ar pačiu V. Kamblevičiumi BNS trečiadienį susisiekti nepavyko.
Sprendimo projektą dėl partijos galimai padarytų pažeidimų VRK planavo svarstyti ketvirtadienio posėdyje, bet šis klausimas greičiausiai bus atidėtas.
„Yra gautas prašymas skirti laiko susipažinti su tyrimo pažyma. (...) Paprastai, kaip praktika rodo, komisija yra linkusi suteikti laiko susipažinti su duomenimis, pasikonsultuoti su teisininkais, tai tikėtina, kad gali būti sprendimas atidėti“, – BNS sakė VRK atstovė Indrė Ramanavičienė.
Lietuvos regionų partija yra neparlamentinė politinė jėga. Per 2023 metais vykusius savivaldos rinkimus ji gavo 56 tarybų narių mandatus, o partijos kandidatė Živilė Pinskuvienė laimėjo Širvintų rajono merės postą. Dabar politikė partijai nepriklauso.
Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos regionų partija gavo 88 tūkst. eurų valstybės dotacijos.
Naujausi komentarai