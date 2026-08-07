Dėl galimų Rusijos provokacijų – neeilinis NSGK posėdis

„Aš tikiuosi, kad Seimo NSGK pirmininkas (Rimantas Sinkevičius – ELTA) imsis iniciatyvos sušaukti (posėdį – ELTA) jau kitą savaitę. Jeigu to nedarys, tada to imsis opozicija“, – Eltai ketvirtadienį sakė Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
„Be jokios abejonės, Seimo NSGK turi išgirsti tą visą informaciją ir pasigilinti į tai, kokios naujos grėsmės atsirado“, – pridūrė politikė.
V. Čmilytės-Nielsen bei konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno teigimu, Seimo komiteto nariai nebuvo informuoti apie Lietuvos žvalgybos turimą informaciją dėl galimų Rusijos provokacijų.
„Pirmiausia, aš pasiūlyčiau šiuo atveju ir tarnyboms, ir krašto apsaugos ministrui inicijuoti NSGK posėdį ir uždaro posėdžio formate iš esmės pristatyti informaciją“, – Eltai kalbėjo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas L. Kasčiūnas.
„Kol kas to nėra padaryta. Tai, kitaip tariant, mums reikėtų pirmiausia informuoti parlamentarus ir jau tada (...) spręsti dėl kitų veiksmų“, – pabrėžė politikas.
Tiesa, Seimo NSGK vicepirmininkas akcentavo, kad tokiomis aplinkybėmis visuomenę būtina informuoti ne tik apie galimas Rusijos kinetines operacijas Baltijos regione, bet ir tai, kokiais būdais būsime pasiruošę gintis.
„Tai yra ar mes pasirengę, kokie yra algoritmai, ar taip tarnybos veikia šiuo metu, koks kariuomenės vaidmuo ir daug kitų dalykų“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.
„Reikia labai aiškiai suprasti, kad visuomenė yra labai intensyviame informaciniame fone šituo klausimu – nuolat yra kalbama apie grėsmes. Todėl kartais yra labai rizikinga tokiomis žinutėmis suniveliuoti viską. Ir mes galime turėti tokią situaciją, kad visuomenė jau nebetikės, jog tai gali įvykti“, – sakė konservatorių lyderis.
Savo ruožtu Seimo NSGK narys socialdemokratas Šarūnas Birutis antrino, jog pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodančios žinios apie galimai gresiančią Kremliaus agresiją kelia nerimą. Todėl, anot jo, sušaukti komiteto posėdį šiuo klausimu būtų naudinga.
„Tai, kas vyksta paskutinėmis savaitėmis, neramina (...). Be abejo, posėdis būtų reikalingas, Seimas neatostogauja – komiteto posėdžiai gali būti daromi. Tai, aš manau, NSGK situaciją pasiaiškinti bent (...) būtų tikrai naudinga ir reikalinga“, – Eltai sakė Š. Birutis.
ELTA bandė susisiekti su Seimo NSGK pirmininku Rimantu Sinkevičiumi, tačiau jo mobilusis telefonas ketvirtadienį buvo išjungtas.
Sustiprinta kritinių objektų apsauga
Reaguodamas į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl galimų grėsmių iš Rusijos pusės, premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį ramino visuomenę ir tikino, jog valstybė ruošiasi galimiems scenarijams. Jis žurnalistams teigė, jog šiuo metu grėsmių lygis nėra drastiškai pasikeitęs.
Kaip skelbta, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, jog Lietuvos žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimas dėl to dar nėra priimtas, tikslios datos – nėra. Anot jo, Kremlius svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione.
Ministro teigimu, yra tikimybė, kad tokioms operacijoms Rusija galėtų pasitelkti ukrainietiškus dronus. Tokiu atveju, tai būtų vadinamoji „svetimos vėliavos“ operacija, kuomet valstybė įvykdo atitinkamą veiksmą, tačiau kuria įspūdį, kad jį padarė kita šalis.
Dar liepos pabaigoje skelbta, kad pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Tarp šių objektų yra suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalas Klaipėdoje, „LitPol Link“ elektros jungtis su Lenkija skirstykloje Alytuje, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė.
ELTA primena, kad, Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus, Baltijos šalyse ir Suomijoje keletą mėnesių fiksuoti oro erdvės pažeidimai.
Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločių orlaivių atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms.
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