Dėl Gintarės Skaistės disertacijos – skundas

Tai BNS trečiadienį patvirtino Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos G. Skaistei rengiant daktaro disertaciją.
„Skunde keliami klausimai dėl galimų teksto originalumo, skaičiavimų neatitikimų ir rezultatų pateikimo trūkumų. Tai yra skunde nurodytos aplinkybės, kurios šiuo metu nėra tarnybos nustatyti akademinės etikos ar procedūrų pažeidimai“, – pažymėjo tarnyba.
Ji nurodė skundą savireguliacijos pagrindu perdavusi nagrinėti MRU.
„Toks sprendimas priimamas, kai dėl tų pačių galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų anksčiau nebuvo kreiptasi į atitinkamą mokslo ir studijų instituciją“, – nurodė tarnyba.
Išnagrinėjęs skundą, universitetas turės informuoti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybą apie priimtą sprendimą. Pati tarnyba skundą vertintų, jeigu jo teikėjas nesutiktų su universiteto sprendimu ir dėl to kreiptųsi į tarnybą.
„Tokiu atveju tarnyba pagal savo kompetenciją vertintų tiek universiteto priimtą sprendimą, tiek pareiškėjo pateiktą skundą. Kadangi šiuo metu tarnyba tyrimo nepradeda, jo trukmė nėra nustatoma“, – nurodė tarnyba.
Jos duomenimis, G. Skaistės daktaro disertacija „Institucijų sistemos poveikio rizikos kapitalo investicijoms vertinimo modelis“ buvo parengta MRU ir apginta 2016 metų sausio 28 dieną.
MRU vicerektorius Saulius Spurga BNS patvirtino, kad universitetas iš akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus gavo medžiagą, susijusią su G. Skaistės disertacija, bet plačiau jos nekomentavo.
„Kol kas neturėjome galimybės su medžiaga išsamiai susipažinti ir situacijos komentuoti negalime. Gautas skundas, jį įvertinus, bus tiriamas MRU nustatyta tvarka“, – universiteto perduotame atsakyme nurodė S. Spurga.
(be temos)
(be temos)
(be temos)