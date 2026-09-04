Dėl šeimos politikos paketo – premjero pažadas

Po susitikimo su opozicinių konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu ministras pirmininkas žurnalistams teigė, kad paketas bus pristatytas „kitos savaitės eigoje“, o pasiūlymų priėmimui Seime tikimasi opozicijos paramos.
Premjeras tvirtino, kad būsimos iniciatyvos taps pagrindu „keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms įvairiapusiškai – ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo, mokymosi laikotarpį“.
„Priemonių yra ne viena ir ne keletas. Džiaugiuosi, kad kai kurios priemonės atliepia ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, ir paties pirmininko Lauryno požiūrį“, – sakė M. Sinkevičius.
„Todėl noriu tikėti, kad ir palaikymas tų iniciatyvų Seime bus, ir iš opozicijos“, – pridūrė jis.
Vyriausybė žada dėmesį šeimos skatinimo politikai skirti iki kadencijos pabaigos 2028 metais.
„Ar vėliau tai išvirs ir į politinį susitarimą, nes natūralu, kad demografijos klausimų negalime išspręsti per vienerius ar likusius dvejus kadencijos metus, mes turbūt prie to klausimo grįšime šiek tiek vėliau“, – teigė M. Sinkevičius.
Valdantieji jau anksčiau kalbėjo apie partijų susitarimą dėl demografijos, bet konservatoriai yra parengę savąjį tokio dokumento variantą.
M. Sinkevičius pripažino, kad valdančioji koalicija ir opozicija turi nuomonių skirtumų dėl šeimos skatinimo, bet teigė besitikintis, jog tai netrukdys Seimo mažumai palaikyti tų iniciatyvų, kurioms ji iš esmės pritaria.
Premjeras taip pat sakė tikintis, kad politikai nepradės tarpusavyje „varžytis dėl (pasiūlymų – BNS) autorystės“.
„Nematau prasmės konkuruoti, kas pirmas, kas teikėjas, kas autorius, o kas bendraautorius. Svarbu, kad tie klausimai spręstųsi“, – kalbėjo ministras pirmininkas.
Konkrečių pasiūlymų jis dar neįvardijo, bet valdantieji anksčiau žadėjo dosnesnę vaiko priežiūros išmokų sistemą, o M. Sinkevičius penktadienį kalbėjo apie dabartinio finansavimo stoką padedant jaunoms šeimoms įsigyti būstą.
Tikslesnių siūlymų neatskleidė ir L. Kasčiūnas, kuris patvirtino, kad dalis jų sutampa su jau anksčiau konservatorių teiktais planais.
„Išgirdau tam tikras priemones, kurios iš tikrųjų atliepia, atitinka tai, ką mes siūlome, ir tikrai pritariu, kad nereikia čia galvoti, kas čia pirmas pasiūlė, o judėti visiems kartu“, – sakė konservatorių lyderis.
L. Kasčiūno teigimu, kai kurias svarbias sritis, kaip gynyba ir demografija, „reikėtų išimti iš politinės konkurencijos lauko“, kad dėl jų būtų susitarta ir sprendimai šiose srityse sklandžiai judėtų į priekį.
Tiesa, parlamentaras sakė, kad partija kol kas nepažadėjo konkrečios paramos Vyriausybės teikiamiems siūlymams, pirmiausia nori išvysti pilną šeimos paketo turinį.
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