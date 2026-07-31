Dėl Sinkevičiaus disertacijos – žinia iš universiteto

„Visuomenė turi teisę tikėtis aiškių atsakymų. Tačiau jie gali būti pateikti tik užbaigus nustatyta tvarka vykdomą nagrinėjimą. Nors už akademinį sąžiningumą moksliniame darbe pirmiausia atsako jo autorius, universiteto pareiga – užtikrinti, kad visi kilę akademinės etikos klausimai būtų nešališkai įvertinti laikantis nustatytų procedūrų“, – pranešime cituojamas ISM universiteto rektorius Dalius Misiūnas.
Aukštoji mokykla pranešė, jog universiteto Etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų, susijusių su M. Sinkevičiaus daktaro disertacija.
Nurodoma, jog Etikos komisijos darbas bus grindžiamas nepriklausomumo, nešališkumo ir konfidencialumo principais bei tarptautiniais akademinės etikos standartais. Prireikus komisija gali pasitelkti išorinius ekspertus, siekdama užtikrinti visapusišką ir objektyvų skundo vertinimą.
Pasak D. Misiūno, universitetas visiems savo studentams ir absolventams taiko vienodus akademinės etikos standartus, teises ir pareigas.
„Akademinės etikos klausimai visų mūsų studentų ir absolventų atžvilgiu nagrinėjami pagal tas pačias procedūras, nepriklausomai nuo jų pareigų ar statuso“, – teigia rektorius.
Skelbiama, kad sprendimas dėl akademinės etikos bus priimtas tik kompleksiškai įvertinus visą nagrinėjimo metu surinktą informaciją ir suteikus galimybę savo poziciją pateikti visoms suinteresuotoms šalims.
Nurodoma, jog pagal galiojančią tvarką, sprendimas turi būti priimtas per 30 kalendorinių dienų, neįskaitant vasaros atostogų laikotarpio. ISM planuoja, jog sprendimas bus priimtas iki rugsėjo pabaigos.
BNS skelbė, jog socialiniuose tinkluose pastaruoju metu netyla diskusija dėl galimo plagiato M. Sinkevičiaus disertacijoje.
Pats Vyriausybės vadovas yra ne kartą teigęs, jog darbą rengė etiškai ir atmeta kaltinimus plagiatu. Šiuo klausimu pasisakė ir prezidentas Gitanas Nausėda, kuris ragino visuomenę leisti naujajam premjerui dirbti.
M. Sinkevičius 2007 metais Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete įgijo vadybos ir verslo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2008 metais Mykolo Romerio universitete baigė teisės bakalauro studijas.
2009 metais ISM Vadybos ir ekonomikos universitete jis įgijo marketingo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį, o 2015 metais tame pačiame universitete apgynė daktaro disertaciją.
J. Olekas: tai leis turėti galutinį atsakymą
Seimo vadovas Juozas Olekas tikina kol kas abejonių dėl premjero mokslinio darbo neturintis. Vis tik, pasak jo, toks tyrimas leis turėti galutinį atsakymą.
„Man atrodo, kuo ilgiau tęsiasi tas atvejis, tuo daugiau įsifantazuoja, kaip ten buvo. Pirmą informaciją, kurią girdėjau: kad parašytum, apsigintum disertaciją, sudaroma komisija. Žmonės tikrina, klauso. (...) Kokius pinigus žmonės moka, kad studijuotų ISM ir ką, nėra ten pakankamos kontrolės?“ – penktadienį žurnalistams Seime teigė J. Olekas.
„Aš tikėjau rektoriaus pasakymu, kad jie pasitiki savo institucijomis ir dabar tikiu (...) Bet jeigu jiems reikia situaciją viduje išsiaiškinti ir jie padarys tyrimą – tegul padaro, turėsime galutinį atsakymą. Kol tas tyrimas nepadarytas turbūt pjaus ir pjaus tas, kas nori pjauti, ir sakys, kad kažkas buvo blogai“, – pridūrė jis.
Tiesa, politikas tikino, kad papildomų klausimų ši situacija jam nekelia.
„Aš kol kas pasitikiu ISM kaip aukštąja mokykla, kurios užtikrinamas lygis, nebuvo jokių priekaištų iš tos institucijos anksčiau, kad žmonės mokėdami tokius pinigus negauna deramų įvertinimų. Pažiūrėsime, kaip bus šiuo atveju“, – sakė J. Olekas.
(be temos)