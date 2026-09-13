Dėl tarnybinio telefono pasisavinimo nuteista Radviliškio politikė prašo LAT nutraukti jos bylą

Žinią, kad kasacinį teismą pasiekė J. Margaitienės advokato skundas, Eltai patvirtino LAT atstovė spaudai Tautvilė Merkevičiūtė.
„Kasaciniu skundu prašoma panaikinti pirmosios bei apeliacinės instancijos teismų apkaltinamuosius sprendimus ir baudžiamąją bylą nutraukti“, – J. Margaitienės gynėjo skundo turinį įvardijo LAT atstovė.
Kasacinis teismas nusprendė J. Margaitienės advokato skundą nagrinėti.
Liepą Lietuvos apeliacinis teismas atmetė J. Margaitienės skundą ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo politikė pripažinta kalta dėl turto pasisavinimo.
Šiaulių apygardos teismas pernai gruodį J. Margaitienei skyrė 8 tūkst. eurų baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktai ar paskirtai į vadovaujančias valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių pareigas atėmimą 3 metams.
Tarybos narė taip pat įpareigota atlyginti daugiau nei 1 tūkst. eurų žalą savivaldybei.
Buvusi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė kaltinta, kad išeidama iš darbo galėjo pasisavinti savivaldybei priklausantį turtą – telefoną „iPhone“ – kuris buvo defektiniu aktu nurašytas kaip sugadintas. Bylos duomenimis, eidama pareigas J. Margaitienė 2023 m. kovą galėjo suklastoti įsakymą dėl savivaldybės ilgalaikio turto pripažinimo netinkamu naudoti ir aktą dėl šio turto nurašymo bei likvidavimo – pasinaudodama tarnybine padėtimi, suklastojo dokumentus ir pasisavino jai paskirtą tarnybinį telefoną.
Kitas Radviliškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojas per ikiteisminį tyrimą pripažino parengęs ir suklastojęs defektinį aktą, kuriame buvo melagingai aprašyta telefono būklė. Šis asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Defektiniame akte buvo nurodyta, jog jis suniokotas: sulaužytas korpusas, todėl prietaisas neberemontuojamas. Dokumentu taip pat teigta, kad daiktas buvo išvežtas utilizuoti.
J. Margaitienė anksčiau dirbo vidaus reikalų ministrės ėjusios Agnės Bilotaitės patarėja.
Išėjusi iš darbo ministerijoje, J. Margaitienė buvo įsidarbinusi tuometinio Seimo nario Antano Čepononio padėjėja.
Politikė yra skelbusi, kad sustabdė narystę Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratų partijoje.
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