Dėl Žemaitaičio pasisakymų Širinskienė kreipėsi į etikos sargus

„Skleidžiama žinia, jog aš tariamai naudojuosi vadovybės apsaugos tarnybos teikiamomis paslaugomis ir automobiliu siekiama ne tik diskredituoti mane, kaip Seimo narę, bet diskredituojamas ir Seimas bei Vadovybės apsaugos tarnybos institucija, nes žinios gavėjui sudaromas įspūdis, jog Vadovybės apsaugos tarnyba gali neteisėtai teikti paslaugas Seimo nariams, o pastarieji – tuo naudotis pažeisdami teisės aktų nustatytas tvarka“, – rašoma parlamentarės kreipimesi į etikos sargus.
„Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos politikų etikos kodeksas nustato, jog politikai savo veikloje privalo dalyvautis teisingumo, sąžiningumo, atsakomybės principais, prašau jūsų įvertinti ar R. Žemaitaičio elgesys atitinka šiuos principus ir įpareigoti jį paneigti paskleistą tikrovės neatitinkančią informaciją“, – priduria A. Širinskienė.
Apie rengiamą skundą parlamentarė ketvirtadienį užsiminė savo feisbuke. Tuomet ji teigė neatmetanti galimybės dėl šmeižto kreiptis ir į teisėsaugą.
„Pono, kuris paėmęs įkaitais vyriausybę ir bando įkaitu padaryti valstybės prezidentą, psichikos būklės nevertinsiu. Bet rytoj Etikos ir procedūrų komisija gaus eilinį prašymą įvertinti pono paskleistą melagingą informaciją apie neva mano neteisėtą naudojimąsi valstybės resursais, kurie pagal pareigas nepriklauso. Jei to nepakaks – pasilieku galimybę šmeižtą palikti vertinti teismui“, – teigė A. Širinskienė.
Kaip skelbta anksčiau, šią savaitę „OpTV“ tiesioginės transliacijos metu, kalbėdamas apie „aušriečių“ siekius, susijusius su LRT auditu ir „Ignitis grupe“, R. Žemaitaitis tikino, jog dėl šių iniciatyvų jis gali sulaukti provokacijų. Reaguodama į tokius pareiškimus, A. Širinskienė kreipėsi į Vadovybės apsaugos tarnybą (VAT), prašydama įvertinti parlamentarui kylančių grėsmių lygį ir, esant poreikiui, skirti jam apsaugą.
Savo ruožtu R. Žemaitaitis teigė tokio A. Širinskienės poelgio nevertinantis rimtai. Pasak politiko, saugomo asmens statusas jam nėra reikalingas.
„A. Širinskienė, kai pabėgo iš „Nemuno aušros“, nubėgo pas Saulių Skvernelį, buvo įpratusi važinėti su limuzinu ir su vadovybės apsauga. Vakar suprato, kad namo jau jos nebeparveš vadovybės apsauga ir limuzinas, tai ji nori užtikrinti apsaugą ir, matyt, grįžti į „Nemuno aušrą“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.
„Jeigu matėte visą laidą, nieko ten panašaus nebuvo. Eilinis trolinimas ir viskas“, – akcentavo jis.
