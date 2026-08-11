Demokratai į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje kelia Dūkšto seniūną

Jis taip pat yra Demokratų sąjungos Ignalinos rajono skyriaus pirmininko pavaduotojas.
Anot pranešimo, daugiau nei 25 metus A. Šakalys dirbo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, Ignalinos atominės elektrinės apsaugos sistemoje. Pastaruosius šešerius metus jis yra Dūkšto seniūnas.
„Antanas yra būtent toks žmogus, kokius norime matyti politikoje – vietos lyderis, gerai pažįstantis savo kraštą ir jo žmones. Demokratų sąjungai svarbu ne prieš rinkimus į apygardą atvežti kandidatą, kuris po jų čia nebegrįš, o kelti žmones, kurie šiame krašte gyvena, dirba ir prisiima atsakomybę kasdien“, – teigė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Pats A. Šakalys teigė, kad sprendimą kandidatuoti lėmė ilgametė darbo regione patirtis ir kasdienis bendravimas su vietos žmonėmis.
Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną.
Jie rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.
Savo kandidatus Nalšios šiaurinėje apygardoje ketina kelti 11 partijų. Dėl parlamentaro mandato čia varžytis žada ir buvęs medikas, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus.
Valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija kelia Aplinkos ministerijos kanclerį Vladislavą Kondratovičių, Liberalų sąjūdis – teisininkę Mėtą Paulauskę, Laisvės partija – Visagino skyriaus pirmininką Maksimą Paukštę, „Nemuno aušra“ – buvusį kultūros ministrą Ignotą Adomavičių, Centro dešinės sąjunga – Giedrių Dainį, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Gintautą Kindurį, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) – Dalią Štraupaitę, Lietuvos regionų partija – dabartinį Visagino savivaldybės tarybos narį Nikolajų Lebedevičių.
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija-krikščioniškų šeimų sąjunga kol kas apie savo kandidatus nepranešė.
Pateikti pareiškinius dokumentus kandidatai privalo iki rugpjūčio 20 dienos.
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