Demokratų valdyba konstatavo esminį koalicijos sutarties pažeidimą, ragina taisyti klaidą

„Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis pranešė, kad kol to nebus padaryta, demokratai neužtikrins paramos Vyriausybės siūlomiems mokesčių pakeitimams.

„Konstatuota, kad esmingai pažeista koalicijos sutartis, kalbant pirmiausia apie bandymą išvengti teisinės atsakomybės prisidengiant mandatu. Tai padaryta socialdemokratų dėka, dėl to valdyba siūlys koalicinei tarybai kelti klausimą, kad ši klaida būtų ištaisyta“, – trečiadienį po valdybos posėdžio žurnalistams sakė demokratų lyderis, Seimo pirmininkas S. Skvernelis.

Paklaustas, kokiu būdu būtų galima ištaisyti klaidą, jis teigė, jog tai jau socialdemokratų reikalas.

Konstatuota, kad esmingai pažeista koalicijos sutartis, kalbant pirmiausia apie bandymą išvengti teisinės atsakomybės prisidengiant mandatu.

„Čia jau nebe mūsų problema, tai yra mūsų kolegų partnerių problema, kaip jie nuspręs, ar ponas Dudėnas pasitrauks iš Seimo, ar ras teisinę galimybę, ką šiandien sunkiai įsivaizduoju, kad galbūt pačiam kreiptis į Seimą, jog būtų panaikinta to neliečiamybė. Bet čia jau teisiniai klausimai“, – sakė S. Skvernelis.

Socialdemokratų, demokratų ir „aušriečių“ koalicijos sutartyje numatyta, kad „bet kuris koalicijos narys, dėl kurio neliečiamybės panaikinimo į Seimą kreipiasi Generalinė prokuratūra, iš karto viešai Seimo posėdyje padaro pareiškimą, jog sutinka, kad jo neliečiamybė būtų panaikinta, nesudarant tyrimo komisijos dėl sutikimo Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę“.

Šį punktą demokratai laiko ir partnerių įsipareigojimu balsuoti už teisinės neliečiamybės panaikinimą.

Tačiau antradienį Seimas neleido prokurorams baudžiamojon atsakomybėn patraukti socialdemokrato A. Dudėno, kad galėtų jam pateikti įtarimus dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir disponavimo suklastotu dokumentu bei piktnaudžiavimo einant Ukmergės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas 2019–2023 metais.

Už Seimo nario teisinio imuniteto panaikinimą balsavo 69 Seimo nariai, prieš balsavusiųjų nebuvo, susilaikė du politikai. Kad teisinė neliečiamybė būtų panaikinta, reikia mažiausiai 71 balso už.

Balsavime nedalyvavo 30 socialdemokratų ir 16 „aušriečių“, dalis jų buvo užsienio komandiruotėse, tačiau dalis prieš balsavimą paliko Seimo salę.

S. Skvernelis tvirtino neabejojantis, jog apie tokį kolegų elgesį premjeras Gintautas Paluckas žinojo iš anksto.

Be to, demokratai reikalaus nustatyti finansines nuobaudas parlamentarams, Seimo posėdžiuose nedalyvaujantiems be pateisinamos priežasties.

„Viena iš klaidos pasekmių yra Seimo narių lankomumas, dėl to siūlysime papildyti koalicijos sutartį punktu, kad už be pateisinamos priežasties praleistą posėdį būtų 5 proc. mažinamos parlamentinės lėšos“, – trečiadienį sakė S. Skvernelis.

„Tai turi atsirasti koalicijos sutartyje, kaip įsipareigojimas papildyti (Seimo – BNS) statutą ir tokiu būdu šitą sprendimą priimti“, – pridūrė jis.

Šiuo metu parlamentarams nenumatyta jokių finansinių sankcijų už posėdžių praleidimą be pateisinamos priežasties.

S. Skvernelio teigimu, kadangi koalicijos sutartis sulaužyta ginant asmenį, kuris galimai savinosi biudžeto lėšas (prokurorų duomenimis, A. Dudėnas nepagrįstai gavo 10,5 tūkst. eurų kompensaciją už degalus – BNS), demokratai nemano, jog tokiomis aplinkybėmis valstybei moralu „tiesti ranką į visų kitų žmonių kišenes kalbant apie mokesčių didinimą“.

„Mokesčių reforma kol kas tikrai yra chaotiška, su daugybe trūkumų, dėl to mes negalime užtikrinti, kad mūsų frakcijos nariai rems tuos projektus Seime“, – pareiškė jis.

Anot demokratų lyderio, „Vardan Lietuvos“ nariai turi pastabų siūlomiems nekilnojamojo turto, gyventojų pajamų mokesčių pakeitimams.

S. Skvernelio teigimu, jeigu būtų sudarytos galimybės prokurorams patraukti A. Dudėną baudžiamojon atsakomybėn, atsirastų daugiau argumentų įtikinti demokratus balsuoti už mokesčių pertvarką.

Be to, demokratų valdyba siūlo priėmus mokesčių pataisas, įsipareigoti, kad daugiau mokesčių klausimai nebus keliami.

„Jeigu bus priimta mokesčių reforma, siūlome koalicijos sutarties pokytį įtvirtinant priedą, kad iki kadencijos pabaigos daugiau jokie mokesčiai negali būti didinami ir keičiami. Mažinami galėtų būti“, – tvirtino S. Skvernelis.

„Norime, kad būtų aišku ir visuomenei, ir verslui – daugiau prie mokesčių nagų nebus kišama“, – pridūrė jis.

Demokratai taip pat planuoja reikalauti šiemet priimti jiems svarbius įstatymų projektus dėl nemokamo pradinukų maitinimo ir visuotinio neformaliojo ugdymo.

Po pernai spalį vykusių Seimo rinkimų valdančiąją koaliciją sudarė trys politinės jėgos – Lietuvos socialdemokratų partija, „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Joje – 86 parlamentarai.