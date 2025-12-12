 Druskininkų mero šeima išgyvena sunkų laikotarpį: ketverių metų dukrai diagnozuotas vėžys

2025-12-12 09:59 diena.lt inf.

Artėjant gražiausioms metų šventėms Druskininkų mero Ričardo Malinausko šeima išgyvena sunkų laikotarpį. Politiko ketverių metų dukrai diagnozuotas vėžys, skelbia alfa.lt.

Ričardas Malinauskas
Ričardas Malinauskas / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Tai patvirtino pats Druskininkų meras.

„Darome viską, kad būtų gerai. O gyvenimas parodys“, – alfa.lt sakė jis.

Primename, kad 2021 m. R. Malinauskas su žmona Vaida susilaukė dukros. Pora sumainė aukso žiedus 2019 m.

 

 

