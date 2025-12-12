Druskininkų mero šeima išgyvena sunkų laikotarpį: ketverių metų dukrai diagnozuotas vėžys

Tai patvirtino pats Druskininkų meras.
Artėjant gražiausioms metų šventėms Druskininkų mero Ričardo Malinausko šeima išgyvena sunkų laikotarpį. Politiko ketverių metų dukrai diagnozuotas vėžys, skelbia alfa.lt.
Tai patvirtino pats Druskininkų meras.
„Darome viską, kad būtų gerai. O gyvenimas parodys“, – alfa.lt sakė jis.
Primename, kad 2021 m. R. Malinauskas su žmona Vaida susilaukė dukros. Pora sumainė aukso žiedus 2019 m.
