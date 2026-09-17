Ekspertas įspėja, kas būtų dronų spiečiaus atveju

– Po Valstybės gynimo tarybos prezidentas sako, kad numuštas dronas, tikėtina, buvo „Gerbera“ tipo ir veikiausiai tai nebuvo sąmoningas veikimas prieš Lietuvą. Kaip jums atrodo, įvertinus tai, kiek tas dronas nuskrido ir kad jis buvo su sprogmenimis?
– Turbūt faktas, kuris kelia didžiausią nerimą, yra tai, kad šis dronas buvo su sprogmenimis. Jis skrido labai giliai į mūsų teritoriją, buvo šalia Kruonio hidroelektrinės. Tai yra grėsmė Lietuvai, Lietuvos žmonėms. Gerai, kad numušėme. Tai turbūt geras signalas. Jis suteikia pasitikėjimo tiek mūsų kariams, tiek pasieniečiams, manau, ir visai sistemai.
Bet tai neatsako į daugybę kitų klausimų. Jeigu būtų kitas, kitu maršrutu skridęs dronas, jeigu jis skristų žemiau ar aukščiau, jeigu būtų spiečius? Yra daugybė klausimų, bet turime situaciją, kokią turime.
– Kalbant apie spiečius, kritikuojama tai, kuo šis dronas buvo numuštas – naikintuvo raketa. Iš kitos pusės, kalbama apie tai, kad tai yra žmonių saugumas ir kaina čia nesvarbi. Tačiau pripažįstama, kad jeigu būtų dronų spiečius, mums kiltų iššūkių. Jūsų akimis, ar mes esame pasiruošę spiečiams ir ar išgirdote atsakymą apie tai?
– Ne, tikrų atsakymų kol kas nėra. Manau, kad pati Valstybės gynimo taryba neturi tų atsakymų. Galbūt bandoma diegti kažkokias sistemas, radarus, sensorius. Apie numušėjus ar perėmėjus turbūt galėtume diskutuoti visą dieną.
Galima raketomis mušti. Taip, šiuo atveju reikėjo naikintuvų, juos reikėjo pakelti, bet to turbūt negalime daryti kiekvieną dieną. Tiesiog nėra raketų. Jeigu jų ir būtų, galėtume nusipirkti, jeigu turėtume pinigų.
Tiekimo grandinės yra labai ilgos ir užtrunka metų metus, kol užpildomi sandėliai. Tai yra didžiulė logistinė saugumo problema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje.
Kalbant apie spiečius, vienas yra vienas, penki, dešimt, o jeigu šimtas – ką tai reiškia? Kol kas tų sprendimų neturime, bet reikia ieškoti būdų. Manau, kad čia ne tik įsigijimo klausimas. Tai yra bendra institucijų koordinavimo problema.
Jeigu kažkokiu būdu identifikuojame dronus ar matome, kad skrenda daug dronų, ką panaudosime? Dabar atsiranda naujos priemonės, tie patys lazeriai. Mes dažnai giriamės, kad Lietuva yra lazerių šalis. Tai prašau, gal duokime užduotį mūsų lazerių specialistams pagaminti lazerinį ginklą, kurio vienas šūvis nekainuoja daug, nors jam reikia pakankamai daug energijos. Galbūt yra kitų būdų, bet čia reikalinga lyderystė tiek iš prezidento, tiek iš premjero.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Prezidentas taip pat kritikuoja geltoną įspėjimo signalą. Esą jis turėjo būti raudonas, nes dronas nuskrido gana toli ir buvo su sprogmenimis. Pritariate tam?
– Kad jis buvo su sprogmenimis, pasakėme tik išanalizavę nuolaužas. Čia turbūt pirmiausia yra identifikavimo problema. Jeigu sugebi identifikuoti jau ore ar dar Baltarusijoje, kad tai yra ginkluotas dronas ir jis jau skrenda, tai pagal trajektoriją tikrai turėtų būti raudonas signalas ten, kur jis galimai skris arba jau skrenda.
Kadangi buvo paskelbtas geltonas signalas, tai reiškia, kad tiesiog nežinojome, jog jis yra ginkluotas. Mes jį matėme, žinojome, kad tai dronas, bet ar jis buvo ginkluotas? Galbūt dar nebuvo manoma, kad pavojus yra tokio lygio. Manau, tyrimai ateityje daugiau išaiškins.
– Ar tik susidaro toks vaizdas, ar iš tiesų Ukrainoje jau penktus metus vykstantis karas mūsų dar nepažadino, nepajudino ir mes bėgame paskui įvykius, o ne juos sustabdome ar užkardome? Kas turi įvykti – tas pats dronas turi įsirėžti į Kruonio elektrinę, namą ar daugiabutį, kad imtumėmės sprendimų?
– Čia turbūt kaip ir daugeliu atvejų – kol negauni širdies smūgio, tol nepradedi sportuoti ir gerai maitintis. Lygiai tas pats turbūt ir valstybės lygmeniu.
Matome, kad taip yra. Galbūt tai nėra kažkieno kaltė, kad nesiimame visų dalykų spręsti taip greitai. Bet, kaip ir sakote, eina penkti karo metai. Kažkas turi imtis lyderystės, kažkas turi imtis atsakomybės.
Manau, kad galiausiai viskas gula ant prezidento, kuris turi nurodyti kryptį, ir premjero, kuris turi resursus, visas kitas institucijas po savimi ir turi rodyti lyderystę. Manau, kad dabar Mindaugas Sinkevičius rodo dėmesį, domėjimąsi, netgi savo tiksluose bando pasakyti, kad oro gynyba yra vienas iš jo, kaip premjero, tikslų. Tai yra geras signalas. Bet vėlgi esame penktuosiuose karo metuose. Tai iš tikrųjų labai liūdna.
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