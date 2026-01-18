Etikos sargai: Kairį rinkėjų papirkinėjimu apkaltinęs Ąžuolas pažeidė politikų elgesio kodeksą

Trečiadienį posėdžiavusi Seimo Etikos ir procedūrų komisija pripažino, jog buvusį kultūros ministrą kvietimų į renginius dalinimu ir rinkėjų papirkinėjimu nepagrįstai apkaltinęs Valius Ąžuolas nusižengė politikų elgesio kodeksui.
„Valius Ąžuolas (…), užduodamas klausimą pranešėjui ir nurodydamas faktais neparemtą, klaidingą informaciją apie tai, kad buvęs kultūros ministras dalino kvietimus į renginius ir tokiu būdu papirkinėjo rinkėjus, pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 5 punkte nustatytą padorumo principą“, – rašoma komisijos patvirtintoje išvadoje.
Už tokį sprendimą balsavo 5 komisijos nariai, 4 susilaikė.
Skelbiama, jog praėjusių metų spalį vykusio Seimo posėdžio metu Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovas V. Ąžuolas kreipėsi į parlamentarą Rimą Joną Jankūną, sakydamas: „Matydamas didžiulę baimę dešinėje pusėje, kurie balsuos prieš jūsų projektą, jūs nemanote, gal tada žurnalistai galėtų gauti, kaip buvęs kultūros ministras liberalas dalino nemokamus bilietus, nupirktus už valstybės pinigus, ir taip papirkinėjo rinkėjus?“ – referuodamas į buvusį kultūros ministrą Simoną Kairį.
Pasak komisijos, tyrimo metu nebuvo gauta informacijos, kad S. Kairiui einant pareigas, Kultūros ministerija ar ministras būtų išdavęs kvietimus į teatro ar kitus kultūros renginius. Tą viešojoje erdvėje ir skunde paneigė ir pats S. Kairys.
Naujausi komentarai