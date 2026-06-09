Etikos sargai: Ruginienė šiurkščiai pažeidė įstatymą

„Šiandien komisija priėmė sprendimą, kad ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidė interesų derinimo įstatymą“, – po posėdžio antradienį žurnalistams sakė VTEK pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
„Komisija vertino du jos sprendimus, tai yra kai ji pasirašė ant potvarkių. Pasirašydama potvarkius, kur į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, tai yra šeimos narius, pateko į klasikinę interesų konflikto situaciją. Kitas momentas – kad leido artimiems asmenims naudotis valstybės finansiniu turtu apmokant tas keliones“, – kalbėjo jis.
Vasario 6–10 dienomis į Milano ir Kortinos olimpines žaidynes kartu su I. Ruginiene vyko jos sutuoktinis. Kovo 6–8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi, ją lydėjo sutuoktinis, dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati I. Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis.
VTEK vertinimu, šios kelionės buvo susijusios su artimų asmenų privačiu interesu. Nenusišalindama ir pasirašydama atitinkamus sprendimus, I. Ruginienė realizavo šį interesą. Todėl jos pažeidimas pripažintas šiurkščiu.
G. Sakalauskas pabrėžė, kad komisija nevertino valstybės reprezentavimo arba valstybės funkcijų atlikimo olimpinėse žaidynėse ar Vatikane. Anot jo, artimi asmenys gali padėti reprezentuoti šalį, tačiau svarbu, kaip tai daroma.
„Dėl olimpinių žaidynių buvo toks momentas, kad olimpinis komitetas sudarė sąlygas dalyvauti valstybės vadovams olimpinėse žaidynėse ir sudarė sąlygas, kad gali lydėti asmuo. Šiuo atveju ministrė pirmininkė pati priėmė sprendimą, kas bus lydintysis asmuo. Olimpinėse žaidynėse buvo sutuoktinis“, – sakė G. Sakalauskas.
„Dėl apsilankymo pas popiežių, tai čia aplinkybės arba tie pagrindiniai akcentai, kad pati ministrė pirmininkė pasiprašė vizito pas popiežių. Pasiprašė, kad ją priimtų kovo 4–5 dienomis, tačiau popiežius negalėjo priimti, priėmė kovo 7 dieną. Šiuo atveju irgi pasirašė potvarkį, kur į delegaciją įtraukė savo sutuoktinį ir vaikus“, – paaiškino jis.
Šiuo atveju, pasak VTEK pirmininko, I. Ruginienė turėjo nusišalinti nuo šio klausimo ir kreiptis į etikos sargus dėl išankstinės rekomendacijos.
Ateityje valstybė turi pagalvoti ir aprašyti visas situacijas, kad tokių klaidų nedarytų, nes tai yra labai elementarios interesų konflikto valdymo klaidos.
„Turėjo nusišalinti ir pagal visą teisinį reguliavimą buvo vienas teisinis kelias, kaip išspręsti šitą situaciją. Galėjo kreiptis pagal įstatymą į VTEK ir mes tokiose situacijose pateikiame išankstines rašytines rekomendacijas, kaip turi būti suvaldomas interesų konfliktas. Tai interesų konflikto valdymas yra skaidrumas ir keturių akių principo užtikrinimas“, – teigė jis.
G. Sakalauskas taip pat atkreipė dėmesį ir į platesnę problemą – iki šiol nėra aiškiai reglamentuotas aukščiausių pareigūnų nusišalinimas nuo sprendimų. Todėl kiekvieną kartą, kai valstybės vadovai priims sprendimus, susijusius su jų pačių ar jiems artimų asmenų privačiais interesais, tokie sprendimai kels abejonių dėl skaidrumo.
„Ateityje valstybė turi pagalvoti ir aprašyti visas situacijas, kad tokių klaidų nedarytų, nes tai yra labai elementarios interesų konflikto valdymo klaidos“, – akcentavo komisijos pirmininkas.
Pasak VTEK, tarptautinės rekomendacijos teigia, kad su asmeniniais interesais susijusios aplinkybės didina visuomenės abejones dėl valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų sprendimų nešališkumo. Tokios abejonės mažina pasitikėjimą valstybės tarnyba.
Todėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija bei Europos Tarybos grupė valstybių prieš korupciją (GRECO), kurių narė yra ir Lietuva, vienareikšmiškai rekomenduoja valstybinėje tarnyboje dirbantiems vengti tiek realaus interesų konflikto, tiek ir jo regimybės.
Kaip skelbė BNS, į etikos sargus dėl premjerės pasirašyto potvarkio, kuriuo jos vadovaujamos delegacijos nariu buvo paskirtas jos sutuoktinis, o lydinčių asmenų statusas suteiktas jų dviem vaikams, balandį kreipėsi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ politikė Agnė Širinskienė.
Ji į VTEK taip pat kreipėsi ir dėl premjerės vizito Italijoje su vyru per Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių atidarymą.
Premjerė ketina teismui skųsti VTEK sprendimą
I. Ruginienė tokiam VTEK sprendimui nepritaria.
Kaip BNS antradienį sakė jos atstovas Ignas Algirdas Dobrovolskas, Vyriausybės vadovė ketina jį skųsti teismui.
„Premjerė ne kartą yra sakiusi, kad visi sprendimai buvo priimami vadovaujantis galiojančiomis taisyklėmis bei protokolo reikalavimais. Manome, kad šiuo atveju kyla klausimas dėl teisės normų ir ilgametės praktikos santykio, todėl natūralu, kad dėl tokio VTEK vertinimo bus kreipiamasi į teismą“, – teigė I. Dobrovolskas.
„Tikimės, kad teismas padės galutinai atsakyti į klausimus, kurie aktualūs platesnei valstybės institucijų praktikai“, – pridūrė jis.
Pasak atstovo, I. Ruginienė veikė pagal nusistovėjusią oficialių delegacijų formavimo praktiką, kuri daugelį metų taikoma aukščiausių valstybės vadovų vizitų metu.
„Būtent todėl dar kovo mėnesį buvo kreiptasi į VTEK, prašant pateikti aiškų šios praktikos vertinimą ir išaiškinimą“, – sakė jis.
Vizitų išlaidos premjerės šeimos nariams sudaro daugiau nei 2,5 tūkst. eurų
VTEK nurodžius premjerei I. Ruginienei grąžinti su jai artimų asmenų kelionėmis į užsienį susijusias išlaidas Vyriausybės kanceliarijai, ši įstaiga skaičiuoja, jog išlaidų suma viršija 2,5 tūkst. eurų.
„Iš viso išlaidos premjerės šeimos nariams abiejų vizitų metu sudaro 2 583,20 eurų“, – teigiama Eltai pateiktame Vyriausybės kanceliarijos atsakyme.
„Premjerė laikosi nuostatos, kad tarnybinė etika nebuvo pažeista ir dėl šio VTEK sprendimo grąžinti lėšas ketina kreiptis į teismą“, – pažymi įstaiga.
LSDP atstovas: suteikia daugiau aiškumo kitiems
Etikos sargams nusprendus, kad premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą pasirašiusi potvarkius dėl jos šeimos kelionių į Italiją ir Vatikaną, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovas sako, kad tai suteiks daugiau aiškumo kitiems politikams.
„Dėl tokių situacijų klausimų kildavo jau kurį laiką, todėl svarbu, kad VTEK pateikė vertinimą ir suformavo aiškesnę praktiką. Jeigu I. Ruginienė nuspręs skųsti sprendimą, situacija dar gali keistis, tačiau šis vertinimas suteikia daugiau aiškumo ir kitiems viešiems asmenims – padeda geriau įvertinti galimas rizikas bei aiškiau suprasti taikomą praktiką“, – BNS perduotame komentare antradienį teigė LSDP atstovas spaudai Andrius Grumadas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)