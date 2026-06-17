Etikos sargai vėl tirs Remigijaus Žemaitaičio retoriką, dėmesys ir Ignui Vėgėlei

Pastarasis birželio 3-iąją socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino BNS publikacija, kurioje rašoma, jog per Kultūros komitetą panaudojęs žodį „debile“ konservatorius Vytautas Juozapaitis nusižengė etikai.
Dėl šio komiteto vicepirmininko pasisakymo į komisiją kreipėsi pats R. Žemaitaitis.
Birželį „aušriečių“ lyderio skundą išnagrinėję etikos sargai konstatavo, jog taip kalbėjęs V. Juozapaitis pažeidė pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo, pavyzdingumo bei atsakomybės principus.
„Ei DEBILAI! Pedofilai, valstybės išdavikai, nacistai, teroristų draugai ir kitokie, vertybininkų partijos draugai! Visur tyla, niekas nekomentuoja, dvaras tyli, dvaro juokdariai irgi. Laisvas žodis žydi“, – rašė R. Žemaitaitis.
„Aušriečių“ lyderis yra daugiausiai etikos sargų dėmesio sulaukiantis parlamentaras.
Praėjusiais metais Seimo Etikos ir procedūrų komisija konstatavo, jog politikas aštuonis kartus pažeidė Valstybės politikų elgesio kodeksą.
Etikos sargai taip pat nusprendė imtis įvertinti Seimo nario Igno Vėgėlės viešus pasisakymus.
Parlamentaras po vienu iš „Facebook“ įrašų parašė komentarą: „Geriau susodinsime į traukinį tuos, kurie neša žalą Lietuvai ir jos žmonėms. Dėl kurių Lietuva gali tapti karo teatru. Dėl kurių toliau auga nepasitikėjimas valdžia. Bujoja korupcija. O tada gražiai gyvensime Lietuvoj, sutarta“.
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