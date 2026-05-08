Europos dienos proga Budrys pabrėžė Lietuvos narystės ES reikšmę: mūsų balsas girdimas

„Prieš 22-ejus metus tapę ES nariais, pasirinkome būti kartu su Europa – stiprėti, kurti ir drąsiai žvelgti į ateitį. Šiandien Lietuva yra aktyvi ir atsakinga Europos Sąjungos narė – mūsų balsas girdimas priimant svarbius sprendimus, o mūsų žmonės savo darbu kasdien prisideda prie modernios, stiprios ir vieningos Europos kūrimo“, – išplatintame ministerijos pranešime cituojamas K. Budrys.
Kalbėdamas apie kitąmet vyksiantį Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai, ministras akcentavo, kad tai ne tik atsakomybė, bet ir galimybė prisidėti prie visai bendrijai svarbių sprendimų.
Pasak K. Budrio, Lietuva Europos Sąjungoje yra įkvepianti plėtros sėkmės istorija.
„Plėtra ir toliau išlieka geopolitinė būtinybė – ji užtikrina taiką, saugumą ir gerovę regione. ES plėtra yra strateginis Lietuvos interesas. Lietuva savo pavyzdžiu rodo kelią Ukrainai ir Moldovai toliau kryptingai siekti visapusiškos pažangos“, – akcentavo ministras.
Be kita ko, neofreskos „Vienybės fortas“ atidengimo ceremonijoje Vilniuje K. Budrys kalbėjo apie ES plėtrą bei tikslą, kad Ukraina bendrijos nare taptų iki 2030-ųjų.
„Mėlyna ir geltona spalvos mums primena ir Ukrainą. Šalį, kuri šiandien kovoja už savo laisvę – ir kartu už visos Europos ateitį. [...] Menas primena, kas mus iš tiesų jungia – mūsų bendras vertybes, laisvę ir atsakomybę vieniems už kitus. Tegul ši neofreska tampa dar vienu priminimu: vienybė nėra tik žodis. Tai pasirinkimas, kurį darome kiekvieną dieną“, – sakė ministras.
Pasak K. Budrio, simboliška, kad ES skirta neofreska Vilniaus centre yra greta kūrinio „Nezlamna / Nepalaužiama“, nes abu kūriniai pasakoja apie tą patį – stiprybę, atsparumą ir žmones, kurie nepasiduoda net sunkiausiomis aplinkybėmis.
Europos diena švenčiama gegužės 9 dieną. 1950 metais šią dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Shumanas (Robertas Šumanas) pateikė deklaraciją, kuria siūlyta įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ši organizacija padėjo pamatus dabartinei ES.
ES Tarybai Lietuva pirmininkaus 2027 metų pirmą pusmetį.
Naujausi komentarai