Finansų ministras Mindaugui Lingei pagrasino teismu dėl įrašo apie loterijų apmokestinimo pokyčius

„Ištrink tą šmeižikišką nesąmonę“, – M. Lingei teigia T. Valys vienoje iš šeštadienio vakarą konservatoriaus paviešintų feisbuko žinučių.
„Nes paduosiu į teismą“, – teigiama kitoje.
Taip T. Valys reagavo į M. Lingės penktadienį paskelbtą įrašą, kuriame jis „cinišku ir gal net korumpuotu“ pavadino Finansų ministerijos siūlymą nuo 18 proc. iki 10 proc. sumažinti mokestį loterijų organizatoriams, likusią dalį įpareigojant skirti kaip paramą.
„Užuot finansų ministras viešai normaliai paaiškinęs, kodėl nusprendė mažinti mokesčius loterijoms ir sukurti sąlygas 11 mln. biudžeto netektims, rašo vakarinius laiškus su reikalavimais ištrinti mano įrašą ir dar grasina teismais“, – šeštadienį kartu su žinučių ekrano nuotraukomis paskelbtame feisbuko įraše teigia M. Lingė.
Politikui adresuotose žinutėse T. Valys cituoja Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriame kalbama apie baudžiamąją atsakomybę už tikrovės neatitinkančios bei garbę ir orumą skelbiančios informacijos skelbimą, taip pat už tai galiojančią civilinę atsakomybę.
Dar cituojama Seimo statuto nuostata, kad parlamentaro teisinė neliečiamybė gali būti atimta dėl šmeižimo.
Pasak M. Lingės, tokia ministro reakcija sustiprino jo įtarimus, kad ministerijos iniciatyva yra abejotinos kilmės.
Ministerija penktadienį pranešė, kad jos registruotos Loterijų ir lošimų mokesčio pakeitimo ir Loterijų įstatymo pataisos bendros mokestinės naštos loterijų organizatoriams nekeis. Jos teigimu, nors tarifas sumažės iki 10 proc., likusius 8 proc. nuo nominalios išplatintų bilietų vertės privalomai turės skirti paramai.
Anot jos, dėl to dalis lėšų, gautų iš loterijų organizavimo veiklos, būtų paskirstoma ne per valstybės biudžetą, o tiesiogiai panaudojama visuomenės gerovei.
Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, ją Seimas pakeitė 2021 metais, o 18 proc., mokestis loterijų organizatoriams įsigaliojo 2023 metais.
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