FNTT: NMA direktoriaus pavaduotojas nušalintas nuo pareigų, byloje – keli įtariamieji

Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos (ES) projektuose dalyvaujantiems asmenims.
Anot FNTT, įtariamojo procesinis statusas suteiktas keliems kitiems NMA darbuotojams, šioje ikiteisminio tyrimo stadijoje NMA direktoriui Fortunatui Dirginčiui yra suteiktas procesinis liudytojo statusas.
„Daugiau papildomos informacijos apie atliekamą ikiteisminį tyrimą bus suteikta tada, kai tai bus galima padaryti nepakenkiant ikiteisminio tyrimo sėkmei“, – pranešė FNTT.
Kaip skelbė ELTA, FNTT šią savaitę atliko kratas NMA.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruožtu sakė, jog ši situacija rodo, kad problemos dėl situacijos NMA yra rimtos, teigė laukiantis teisėsaugos išvadų.
Pati NMA jau skelbė, kad liepą, įtarus, jog agentūros direktoriaus pavaduotojas T. Orlickas galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus, vykdant tarptautinius projektus, jis iš karto buvo nušalintas nuo funkcijų, dėl kurių galimai konfliktas, vykdymo.
NMA rugpjūčio 5 d. inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų, vykdant tarptautinius projektus.
Ikiteisminį tyrimą vykdo FNTT ir Europos prokuratūra (EPPO).
Tyrime įtariama, kad valstybės tarnautojai sąmoningai neatliko savo pareigų ir galimai padarė didelę turtinę bei neturtinę žalą Lietuvos ir ES finansiniams interesams.
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