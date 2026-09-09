Gabrieliui Landsbergiui – garbingas apdovanojimas

Anot jos, šiuo apdovanojimu G. Landsbergis įvertinamas už indėlį puoselėjant demokratiją ir Europos projektą, skatinant dialogą tarp valstybių bei stiprinant Prancūzijos ir Lietuvos santykius.
G. Landsbergis 2020–2024 metais ėjo Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas, taip pat yra buvęs Europos Parlamento ir Seimo narys.
Prancūzijos ambasados teigimu, eidamas ministro pareigas jis aktyviai rėmė Rusijos agresijai besipriešinančią Ukrainą ir Rytų partnerystės šalių demokratinius siekius, taip pat daugiašališkumo principą, žodžio laisvę, žmogaus teises ir teisinę valstybę.
Pranešime taip pat pabrėžiama, jog apdovanojimu pagerbiama ne tik politinė, bet ir intelektinė bei pilietinė G. Landsbergio veikla.
Prancūzijos Garbės legionas yra aukščiausias Prancūzijos valstybės apdovanojimas, skiriamas už išskirtinius nuopelnus valstybei.
Kaip rašė BNS, G. Landsbergis šiuo metu yra vizituojantis mokslo darbuotojas Stanfordo universitete, Europos gynybos ateities grupės bendrapirmininkas Atlanto taryboje ir Miuncheno saugumo konferencijos patariamosios tarybos narys.
Politikas beveik dešimtmetį, nuo 2015-ųjų pavasario, vadovavo konservatorių partijai, o 2024-ųjų spalį pasitraukė iš TS-LKD pirmininko pareigų po politinei jėgai nesėkmingų Seimo rinkimų.
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(be temos)