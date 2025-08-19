Giedrimas Jeglinskas kaltina ministeriją „biurokratiškai boikotuojant“ NSGK posėdį

„Rytoj ryte vyks uždaras NSGK posėdis svarbiais šalies gynybos klausimais, tačiau KAM nusprendė jį „biurokratiškai“ boikotuoti“, – „Facebook“ paskyroje posėdžio išvakarėse savo pastebėjimais dalinosi G. Jeglinskas.
Anot komiteto pirmininko, jis buvo informuotas, kad nei ministerijos, nei Lietuvos kariuomenės atstovai posėdyje Seime nedalyvaus.
Jo teigimu, gautame rašte pateiktas argumentas „labai lakoniškas“.
„KAM, matydama planuojamų aptarti klausimų svarbą, siūlo nukelti tam tikrus klausimus. Pabrėžiu: „Matydama svarbą – siūlo nukelti!“ – rašo parlamentaras.
Kaip BNS anksčiau antradienį sakė komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas, NSGK planuoja aptarti rudenį Baltarusijoje vyksiančias „Zapad“ pratybas, trijų „Embraer“ karinių transporto lėktuvų pirkimą, atsakingų institucijų darbus po į šalį vasarą įskridusių „Gerbera“ dronų.
„Suprantu, kad kur kas patogiau šiuos klausimus aptarti su būsimu, tikriausiai daug „malonesniu“ ministrei, NSGK pirmininku, tačiau primenu, kad oficialiai valdančioji koalicija vis dar veikia, o NSGK vykdo parlamentinę kontrolę nepaisant būsimų politinių rokiruočių“, – teigia G. Jeglinskas.
