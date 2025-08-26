Gintauto Palucko Vyriausybės ir ministerijų darbuotojams – 546 tūkst. eurų priedų

„Sodros“ duomenimis, rugpjūčio pabaigoje keturiolikoje Lietuvos ministerijų ir Vyriausybės kanceliarijoje iš viso dirbo 4 256 žmonės, taigi, dėl įvairių priežasčių priedai buvo skirti 6 proc. visų darbuotojų.
Prašomus duomenis LRT portalui pateikė visos ministerijos, išskyrus Aplinkos. Jos atstovai nurodė, kad liepą ministerijoje buvo paskatinta 12 proc. (apie 30) darbuotojų.
Daugiausiai darbuotojų buvo skatinta Švietimo, mokslo ir sporto, Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijose.
Vyriausybės kanceliarija ir penkios ministerijos priedų darbuotojams nemokėjo apskritai.
Į skelbtą sumą nepatenka valstybės tarnautojų gaunamos priemokos už padidėjusį krūvį – joms per pusę metų skirta beveik 2,9 mln. eurų.
