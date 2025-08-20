 Gitanas Nausėda: Lietuva pasirengusi remti taikos misiją Ukrainoje, bet karių jai gali neprireikti

2025-08-20 18:19
Dominykas Biržietis (BNS)

 Lietuva yra pasirengusi remti taikos palaikymo misiją Ukrainoje, bet siųsti į ją karių gali ir neprireikti, sako šalies vadovas Gitanas Nausėda.

„Mes esame pasirengę prisidėti tiek, kiek leis Seimo mandatas, taikos palaikymo kariais, tiek ir savo karine įranga“, – TV3 Žinioms trečiadienį sakė prezidentas.

Vis tik jis pabrėžė, kad apie tai anksti kalbėti ir Lietuvai gali nereikėti siųsti į Ukrainą savo karių.

„Nes tiesiog bus svarbiau generuoti kitus pajėgumus ir galbūt paprašyta iš mūsų bus kitų dalykų. Bet kuriuo atveju, Lietuvos įsitraukimas į taikos palaikymą veikiausiai labai smarkiai kiekybiškai nesiskirs nuo to, ką mes savo laiku darėme Afganistane“, – kalbėjo G. Nausėda.

Šalies vadovo patarėjas Dainius Žikevičius šią savaitę Afganistano taikos misiją jau buvo įvardijęs kaip orientacinę galimam Lietuvos karių skaičiui Ukrainoje. Paprastai į Afganistaną būdavo siunčiama iki kelių šimtų karių.

„Kol kas apie tai anksti kalbėti, nes „Norinčiųjų koalicija“ tiktai apsibrėžė savo užduotį ir būtų įveiklinta tiktai tokiu atveju, kuomet būtų užtikrinta taika. Kitaip tariant, pati taptų taikos užtikrinimo garantu“, – sakė prezidentas.

 

Šiame straipsnyje:
Gitanas Nausėda
Lietuva
taikos misija Ukrainoje
Lietuvos kariai

