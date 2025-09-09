Gitanas Nausėda: Lietuva sveikina pirminį EK pasiūlymą dėl būsimos finansinės perspektyvos

„Mūsų šalis sveikina pirminį Europos Komisijos pasiūlymą dėl daugiametės finansinės perspektyvos. Šis pasiūlymas numato didesnį finansavimą gynybai, taip pat skiria dėmesio kariniui mobilumui, kritinės infrastruktūros apsaugai ir atsparumui. Tai yra solidus pagrindas tolesnėms deryboms“, – trečiadienį po susitikimo su Europos Vadovų Tarybos (EVT) pirmininko Antonio Costa (Antoniju Košta) žurnalistams sakė jis.
Prezidento teigimu, Europos Sąjungos rytinių valstybių saugumas ir stabilumas turi išlikti prioritetu.
„Būtina daugiau investuoti į mūsų regioną, kad jis būtų visapusiškai stipresnis ir geriau pasirengęs. Ši nuostata turi apimti sanglaudą ir bendrąją žemės ūkio politiką taip pat“, – tvirtino G. Nausėda.
Jis pabrėžė, kad atsparumo stiprinimo srityje būtina numatyti konkretų finansavimą energetikos infrastruktūros apsaugai pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę.
Europos Sąjunga yra atspari tiek, kiek atspari ir pasirengusi yra kiekviena valstybė narė.
„Europos Sąjunga yra atspari tiek, kiek atspari ir pasirengusi yra kiekviena valstybė narė. Vieni pažeidžiamumai, ar tai būtų kritinės infrastruktūros saugumo spragos, ar atlaidus požiūris į dezinformaciją, lemia kitus. Todėl pasisakome už atsparumo standartų stiprinimą visoje Europos Sąjungoje, taip pat bendros istorinės atminties išsaugojimo politiką“, – sakė prezidentas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį į būtinybę toliau stiprinti ES išorės sienas, pasitelkiant šiuolaikines technologijas ir griežtesnę Šengeno erdvės kontrolę.
G. Nausėda akcentavo ir pagalbą Ukrainai, teigdamas, kad ilgalaikį Ukrainos ir Europos saugumą užtikrins tik aktyvus ES įsitraukimas, todėl būtina jai didinti karinę paramą, o valstybės narės privalo suteikti patikimas saugumo garantijas.
EVT pirmininkas A. Costa savo ruožtu teigė, kad jam svarbu suprasti kiekvienos šalies prioritetus bei perspektyvas, o daugiametės finansinės perspektyvos biudžetas turėtų būti parengtas atsižvelgiant į juos.
A. Costa taip pat patvirtino, kad ilgalaikė taika Ukrainoje yra Europos Sąjungos interesas.
„Gynyba taip pat yra pagrindinis variklis svarbiausiam Europos prioritetui – konkurencingumui. Jie eina koja kojon. Didinant mūsų gynybos pajėgumus, taip pat stiprinama mūsų bendroji rinka, mūsų energetinis suverenitetas, skatinama prekyba, kuriamos darbo vietos ir skatinamos inovacijos – sritys, kuriose Lietuva pirmauja“, – kalbėjo svečias.
BNS rašė, kad liepą Europos Komisija pristatė beveik 2 trln. eurų siekiantį 2028–2034 metų bloko biudžeto projektą, kuriuo siekiama skatinti konkurencingumą, remti Ukrainą ir patenkinti tradicinius Europos pinigų gavėjus, pavyzdžiui, ūkininkus.
