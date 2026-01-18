Gitanas Nausėda: Lietuva tai palaiko

Minimame pareiškime teigiama, kad grasinimai įvesti muitus „kenkia transatlantiniams ryšiams ir kelią riziką jų čiuožimui žemyn“.
Jame taip pat rašoma, kad Danija, Vokietija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Švedija, Suomija, Norvegija ir Nyderlandai yra įsipareigoję stiprinti Arkties regiono saugumą, reiškia solidarumą su Kopenhaga ir Grenlandijos žmonėmis ir deklaruoja pasirengimą dialogui, pagrįstam „suvereniteto ir teritorinio vientisumo principais.“
G. Nausėda sekmadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbė trijų žodžių įrašą: „Lietuva tai palaiko.“
BNS rašė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šią savaitę paskelbė nuo vasario įvedantis 10 proc. muito tarifą visoms importuojamoms prekėms iš minimų aštuonių Europos sšalių.
Nuo birželio muitus jis žada padidinti iki 25 proc. ir žada juos taikyti tol, kol bus „pasiektas susitarimas dėl visiško ir visapusiško Grenlandijos įsigijimo“.
