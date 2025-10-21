Gitanas Nausėda su ES šalių lyderiais ragina Briuselį imtis veiksmų dėl Bendrijos konkurencingumo

„Laiške valstybių vadovai kviečia peržiūrėti, mažinti ir riboti perteklinius reglamentus, įvertinant jų tikslingumą bei poveikį konkurencingumui, užtikrinti spartesnį teisės aktų priėmimą ir paspartinti planavimo bei leidimų išdavimo procedūras“, – teigiama antradienį Prezidentūros išplatintame pranešime.
Šalių vadovai pabrėžė, kad šių tikslų įgyvendinimas būtinas dėl Europos ekonominio atsparumo, inovacijų plėtros ir piliečių pasitikėjimo ES.
Pasak G. Nausėdos, konkurencingos ir augančios ES pamatas yra jos gebėjimas veikti paprasčiau ir greičiau.
„Europos konkurencingumo stiprinimas turi prasidėti nuo paprastesnių, aiškesnių sprendimų. Kuo mažiau kliūčių verslui ir inovacijoms, tuo daugiau galimybių kurti augančią, stiprią ir tarpusavio pasitikėjimu grindžiamą Europą“, – teigė šalies vadovas.
Laiške taip pat siūloma 2026 metų vasarį surengti neeilinį EVT posėdį konkurencingumo klausimais, skirtą pažangai aptarti ir nustatyti tolesnes politines gaires.
