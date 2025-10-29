Godliauskas sako nesulaukęs pasiūlymo vadovauti KAM

„Ne, nebuvo tokio pasiūlymo. Šiuo metu vykdau viceministro pareigas (laikinojo – ELTA) ministro Kondratovičiaus komandoje ir toliau tęsiu darbus“, – Eltai trečiadienį komentavo T. Godliauskas.
Šiuo metu T. Godliauskas dirba krašto apsaugos viceministru. Anksčiau iš ministrės pareigų atleista Dovilė Šakalienė teigė, kad jos darbą KAM galėtų perimti vienas iš dabartinių viceministrų.
Paklaustas, ar priimtų pasiūlymą vadovauti šiai ministerijai, T. Godliauskas pabrėžė nenorintis užbėgti įvykiams už akių.
„Kol pasiūlymo nėra – nenorėčiau užbėgti įvykiams už akių. Nenorėčiau dabar spekuliuoti. Palaukime. Čia, turbūt, greitu laiku vis tiek išsispręs“, – komentavo T. Godliauskas.
Juras Taminskas neatsako, ar sulaukė siūlymo
Susisiekimo ministras Juras Taminskas neatsako, ar sulaukė siūlymo iš premjerės Ingos Ruginienės tapti KAM vadovu.
„Dirbu susisiekimo ministru, ten koncentruoju visą darbą ir toliau planuoju dirbti susisiekimo ministru, – žurnalistams trečiadienį sakė politikas. – Kaip ir vakar, kaip užvakar, taip ir šiandien ir toliau dirbau, dirbu ir toliau planuoju dirbti susisiekimo ministru.“
BNS šaltinių teigimu, antradienį planuotoje socialdemokratų valdyboje ir prezidiume premjerė I. Ruginienė partiečiams turėjo pristatyti J. Taminsko kandidatūrą į KAM vadovus.
Vis dėlto posėdžiai buvo atšaukti. Socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad toks sprendimas priimtas, nes norima skirti šiek tiek daugiau laiko konsultacijoms dėl kandidatūros. Savo ruožtu premjerė tikina, kad posėdžiai atšaukti, nes dabar prioritetas yra tvarkytis su kontrabandinių balionų keliama grėsme.
Žiniasklaida skelbia, kad tokį žingsnį lėmė prezidento Gitano Nausėdos skeptiškas požiūris į kandidatūrą. Šalies vadovas yra sakęs, kad į ministrus turi būti paskirtas gerai sistemą pažįstantis žmogus.
I. Ruginienė viešai sakė turinti ne vieną kandidatą į krašto apsaugos ministrus, tačiau neįvardijo, ar tarp jų yra ir J. Taminskas.
J. Taminskas daugiau nei mėnesį vadovauja Susisiekimo ministerijai, prieš tai Gintauto Palucko Ministrų kabinete jis ėjo viceministro pareigas.
Politikas taip pat yra dirbęs patarėju teisės klausimais Lietuvos savivaldybių asociacijoje, prieš tai – patarėju Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto biure, Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biure.
J. Taminskas turi teisės magistro laipsnį, įgytą Vilniaus universitete.
Kaip skelbė BNS, anksčiau krašto apsaugos sistemai vadovavusi Dovilė Šakalienė ministrės pareigas paliko praradusi premjerės pasitikėjimą po diskusijų dėl kitų metų gynybos finansavimo.
Galimais kandidatais pakeisti D. Šakalienę anksčiau buvo įvardijami krašto apsaugos viceministrai T. Godliauskas ir Karolis Aleksa. Pastarąjį pareigas palikusi socialdemokratė įvardijo kaip pirmąjį pasirinkimą.
