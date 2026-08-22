Gražulis sieks Lazdijų rajono mero posto

„Šiandien Tautos ir teisingumo sąjungos tarybos posėdyje priimtas sprendimas, kad partijos skyrius kelia mane (...). Jeigu jau Lietuva ir partija šaukia, aš partijos pozicijai paklusiu ir kandidatuosiu į merus“, – BNS šeštadienį sakė politikas.
Sėkmės atveju jis teigė atsisakysiantis 2024-ųjų birželį iškovoto Europos Parlamento nario mandato.
Politikas 2023 metais per apkaltą neteko Seimo nario kėdės, nuo to laiko dešimtmetį jis negali patekti į parlamentą, tačiau P. Gražulio vertinimu, šis ribojimas tiesioginiams merų ir savivaldybių tarybų rinkimams – neaktualus.
„Mano pagrindinis tikslas – tas nelemtas (Kapčiamiesčio karinis – BNS) poligonas. Aš manau, kad jo nereikia, kad tai yra pinigų iššvaistymas ir daugiau yra minusų iš to poligono negu pliusų“, – aiškino europarlamentaras.
Kaip rašė BNS, Lietuva poligoną Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje, steigia kurdama nacionalinę diviziją ir šalyje dislokuojant Vokietijos brigadą. Tam reikia daugiau ploto karinėms treniruotėms.
P. Gražulio teigimu, į sąskrydį Karklėje susirinkusi Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) taip pat nusprendė, jog Kauno mero posto sieks kovą partijos pirmininku išrinktas parlamentaras Rimas Jonas Jankūnas.
Jis į Seimą rudenį pateko pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą bei kurį laiką dirbo bendroje „valstiečių“ ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje, tačiau ją paliko.
Tuo metu Klaipėdoje dėl mero kėdės varžysis P. Gražulio bendražygis, buvęs parlamentaras Naglis Puteikis.
Iš viso partija patvirtino 14 kandidatų į merus. Rinkimai vyks 2027 metų vasario–kovo mėnesiais.
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