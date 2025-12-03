Grikšas: Inovacijos agentūros valdybos narių pasitraukimas nesusijęs su laikinu vadovu

„Vertinome paskyrimus pagal kompetencijas ir jo turimą patirtį. Žmogus (P. Kamaitis – BNS) septynerius metus dirbęs Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, žino, kaip veikia viešasis sektorius, (...) kas susiję su strateginiu planavimu“, – žurnalistams trečiadienį sakė ministras Edvinas Grikšas.
„Pirmadienį tikimės pasirašyti sutartį su atrankų agentūra, kad skaidriai atrinktų tinkamiausią kandidatą (į naujo nuolatinio vadovo pareigas – BNS)“, – pridūrė jis.
„Šitie du klausimai nėra susiję. Valdybos nariai ir pirmininkė mus buvo informavę jau anksčiau, kad jie planuoja baigti savo kadenciją. Tai dėl esamos valdybos nepriklausomų narių atrankos taip pat horizontaliai judėsime su procesais, kad irgi būtų atrinkti depolitizuotai, pagal visas teisines procedūras nauji valdybos nariai“, – aiškino E. Grikšas.
Ministro atstovė Rugilė Augustaitytė BNS patvirtino, kad iš valdybos traukiasi trys nepriklausomi nariai: valdybos pirmininkė Agnė Paliokaitė, „Google“ viešosios politikos Baltijos šalims vadovas Paulius Vertelka ir inovacijų laboratorijos „Future Leadership“ įkūrėja ir vadovaujančioji partnerė Justina Klyvienė.
7 narių valdyboje yra keturi nepriklausomi nariai.
„Apie sprendimą savo noru trauktis jie pranešė vakar (antradienį – BNS), bet apie planus informavo anksčiau“, – BNS teigė ji.
2022 metų rugpjūčio valdybai vadovaujanti A. Paliokaitė teigė, kad agentūra gali valstybei sukurti dar daugiau vertės. Pasak jos, tam būtina skaidri vadovo atranka, politinis palaikymas agentūros parengtai 2026-2030 metų strategijai.
„Esant tinkamoms sąlygoms, agentūra gali tapti dar stipresne organizacija, sukuriančia salstybei dvigubai daugiau vertės. Tam būtini: skaidri vadovo atranka, realiai užtikrinanti stiprių kandidatų pasiūlą ir konkurenciją. Politinė valia ir palaikymas agentūros parengtai 2026–2030 metų pokyčio strategijai, kartu suteikiant reikalingus įgaliojimus ir kompetencijas. Profesionalus pokyčių valdymas“, – „Facebook“ rašė A. Paliokaitė.
Portalas LRT trečiadienį skelbė, kad šis paskyrimas agentūroje buvo netikėtas – apie jį darbuotojai sužinojo pokyčio išvakarėse. Portalas taip pat pranešė apie ministro ir P. Kamaičio asmeninius bei politinius ryšius.
P. Kamaitis yra Valdo Kamaičio – ministro partiečio ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų (LVŽS) Vilkaviškio skyriaus pirmininko – sūnus.
Ministras E. Grikšas tikino, kad su P. Kamaičiu jį sieja tik profesiniai ryšiai.
„Mes kartu dirbome Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, kai aš 2020 metais pradėjau ten dirbti vyriausiuoju specialistu. P. Kamaitis tuo metu buvo atsakingas už sumanios specializacijos strategijos rengimą. (...) Po darbo jokių santykių (neturime – BNS)“, –žurnalistams aiškino ministras.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė, kad P. Kamaičio paskyrimas laikinuoju vadovu nebuvo netikėtas – jis buvo planuotas.
„Tai administracinio pobūdžio sprendimas, priimtas siekiant užtikrinti agentūros veiklos tęstinumą, kol bus paskirtas nuolatinis vadovas. Šis sprendimas agentūrai nebuvo netikėtas – jis buvo planuotas, o įvertinus kelis galimus kandidatus pasirinktas tinkamiausias pereinamojo laikotarpio poreikiams“, – teigiama ministerijos komentare.
BNS lapkričio pabaigoje rašė, kad E. Grikšas agentūros Proveržio departamento Biotech Lab skyriaus srities vadovą P. Kamaitį paskyrė vadovauti nuo lapkričio 21 dienos, kol konkurso būdu bus paskirtas naujas nuolatinis agentūros direktorius, bet ne ilgiau kaip iki 2026 metų birželio 15 dienos.
P. Kamaitis pakeitė nuo birželio vidurio įstaigai laikinai vadovavusią jos Pažangos departamento direktorę Patriciją Reut.
Naujo Inovacijų agentūros vadovo konkursą ministerija žada skelbti kitų metų pradžioje.
