Grybauskaitė: Putinas eis karo keliu iki savo egzistencijos pabaigos

Jos žodžius citavo portalas lrt.lt.
„Po Krymo okupacijos 2014 m. aš pavadinau Rusiją valstybe, turinčia teroristinės valstybės bruožų. Mane labai kritikavo mano partneriai Prancūzijoje ir Europoje, netgi Lietuvoje. Bet dabar visi supranta ir kalba būtent taip, kaip aš kalbėjau prieš aštuonerius ar net daugiau metų“, – kalbėjo D. Grybauskaitė ir pridūrė, kad „iš tiesų mes pavėlavome“.
Dvi kadencijas Lietuvos prezidente buvusi D. Grybauskaitė pabrėžė, kad V. Putinas „eis karo keliu iki savo egzistencijos pabaigos“.
D. Grybauskaitė taip pat akcentavo, kad bandyti įtikti priešininkui – didžiulė klaida.
„Priešas yra priešas, o ne draugas“, – teigė buvusi prezidentė.
Anot jos, kol Rusija neatsisakys savo imperialistinės ideologijos ir elgesio, tol nebus ilgalaikės taikos. D. Grybauskaitė pažymėjo, kad tai bus tik laikina taika arba pertrauka tarp karų.