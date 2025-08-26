Į neeilinį Seimo posėdį atvykęs Gintautas Paluckas: ko jūs mane spaudžiate

„Jokių komentarų apie nieką“, – sakė jis, žurnalistų paprašytas atsakyti į klausimus.
Seime G. Paluckas pasirodė pirmą kartą po to, kai atsistatydino iš ministro pirmininko pareigų.
„Nieko aš nekomentuosiu. Kaip ir sakiau, aš jokių komentarų neturiu, mano namuose jokių kratų, jokių procesinių veiksmų nėra atlikta ir, tikiuosi, nebus atlikta“, – žurnalistams Seime sakė G. Paluckas.
Kaip skelbta, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo bendrovei „Garnis“ iš nacionalinio plėtros banko ILTE įgyjant lengvatinę 200 tūkst. eurų paskolą, kuri galimai buvo panaudojama įmonės „Emus“ veikloje. Abi šios įmonės iš dalies priklauso G. Paluckui – jis yra dalinis akcininkas. Taip pat tiriamas galimas kreditinis sukčiavimas ir dokumentų klastojimas G. Palucko brolio sutuoktinės bendrovėje „Dankora“ – įtariama, kad galimai apgaule įgyta daugiau nei 136 tūkst. eurų europinės paramos lėšų.
Vykdant ikiteisminį tyrimą, teisėsauga atliko dešimtis procesinių veiksmų – kratų „Dankora“ projekto įgyvendinimo vietoje, įmonės registracijos vietoje, direktoriaus ir akcininkų gyvenamosiose patalpose ir pan. Kratos taip pat atliktos kitose galimai susijusiose Lietuvos įmonėse.
G. Paluckas neatskleidžia, ar atsisakys Seimo nario mandato
Į Seimo posėdį antradienį atvykęs ekspremjeras G. Paluckas neatskleidžia, ar ketina atsisakyti Seimo nario mandato.
„Jeigu kažką darysiu, jus informuosiu, nesijaudinkite“, – žurnalistams Seime lakoniškai atsakė G. Paluckas.
Aš kol kas jokių sprendimų nepriiminėju, ko jūs mane spaudžiate.
„Aš kol kas jokių sprendimų nepriiminėju, ko jūs mane spaudžiate. Aš dalyvauju, turiu Seimo nario mandatą, priiminėju sprendimus, kaip ir kiekvienas iš 141“, – pabrėžė jis.
Iš pareigų pasitraukęs premjeras neatsakė ir į klausimus, ar ketina likti Seime prasidėjus parlamento rudens sesijai.
„Dirbu Seime. Matote – puikiausiai dirbu Seime“, – tepasakė nuo žurnalistų skubėdamas G. Paluckas.
Ekspremjeras paaiškino į žurnalistų klausimus nelinkęs atsakinėti, nes, pasak jo, šiuo metu yra kiti politiniai lyderiai, kurie ir turėtų komentuoti.
„Yra kitų komentatorių, yra žmonės, kurie šiandieną yra politiniai lyderiai ir jie diktuoja politinę darbotvarkę“, – pabrėžė socialdemokratas.
Kiek vėliau žurnalistų Seime dar kartą sustabdytas G. Paluckas patikino, kad jeigu nuspręs atsisakyti parlamentaro mandato, būtinai apie tai praneš.
„Jeigu toks (sprendimas – ELTA) gims, tikrai informuosiu“, – patikino jis.
Visgi socialdemokratas teigė, kad kol kas tokios galimybės net neapsvarstė, nes atostogavo.
„Atostogavau, ilsėjausi, buvo labai neblogai“, – teigė G. Paluckas.
I . Ruginienės kandidatūrą vertina puikiai
Žurnalistams paklausus, kaip jis vertina Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjeres, politikas taip pat nedaugžodžiavo.
„Puikiai vertinu“, – sakė jis.
Per pastaruosius keletą mėnesių viešojoje erdvėje pasirodė vis nauji žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius bei įtartinus sandorius.
Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė – laikinai eiti premjero pareigas pavesta finansų ministrui Rimantui Šadžiui.
Tiesa, Seime jau subrendo iniciatyva surengti politikui apkaltą – praėjusią savaitę opozicijoje dirbantys konservatoriai surinko tam reikalingus parašus.
Naujausi komentarai