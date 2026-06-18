Inga Ruginienė atsisakė komentuoti aktualijas

Inga Ruginienė ketvirtadienį buvo Seime, tačiau užeidama į plenarinį posėdį neatsižvelgė į žurnalistų prašymus sustoti ir atsakyti į klausimus.
Paskutinį kartą ji su žurnalistais Vyriausybėje kalbėjosi birželio 8 dieną, tačiau pastarąsias kelias savaites nepasirodo anksčiau įprastiems komentarams trečiadieniais po Vyriausybės posėdžių.
Antradieniais ir ketvirtadieniais į Seimo plenarinį posėdį ji atvyksta per kitus įėjimus, kur nesibūriuoja žurnalistai ir politikai.
„Ministrė pirmininkė aktualius klausimus žiniasklaidai komentuoja įvairiais formatais, atsižvelgdama į darbotvarkę. Pastaruoju metu dėl intensyvaus darbo grafiko nebuvo rengiamos įprastos spaudos konferencijos po Vyriausybės posėdžių“, – BNS sakė premjerės atstovas spaudai Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Vyriausybės atsistatydinimas šiuo metu numatomas birželio 23 dieną. Po Vyriausybės posėdžio planuojami ir ministrės pirmininkės komentarai žiniasklaidai“, – pridūrė jis.
Socialdemokratams, demokratams ir „valstiečiams“ ketvirtadienį pasirašius valdančiosios koalicijos sutartį, I. Ruginienė taip pat nedalyvavo renginyje.
M. Sinkevičius žurnalistams sakė tikintis, kad nors permainos sukelia emocijas, aukšto lygio politikai sugeba su jomis tvarkytis.
Jis pabrėžė, kad I. Ruginienė ceremonijoje nedalyvavo, nes turėjo darbinį susitikimą, Vyriausybei tebetęsiant darbą iki atsistatydinimo.
„O kokius jausmus išgyvena ministrė pirmininkė ar kabineto nariai... Visos permainos, kokios bebūtų, sukelia emocijas, bet aš manau, kad su emocijomis šito lygio politikai sugebame tvarkytis visi“, – teigė M. Sinkevičius.
„Emocijos neima viršaus – viršų ima situacijos suvokimas ir blaivus protas“, – tvirtino politikas.
I. Ruginienė premjere dirba nuo pernai rudens, kai pareigose pakeitė vasarą atsistatydinusį Gintautą Palucką.
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