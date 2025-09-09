Inga Ruginienė pateikė prezidentui Vyriausybės sudėtį su Povilu Poderskiu ir Mindaugu Jablonskiu

Tai BNS patvirtino I. Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Minimos dvi kandidatūros paaiškėjo antradienį, į pabaigą einant Konstitucijoje numatytam laikui, kai privalu Seimui pateikti naujosios Vyriausybės programą ir su prezidentu suderintą ministrų kabinetą.
G. Nausėda turi teisę tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę ir antradienį pareiškė taip ir padarysiantis, jeigu į ministrus bus pateikti kandidatai, su kuriais jis nespėjo susitikti ir gauti specialiųjų tarnybų pažymų.
Išskyrus P. Poderskį ir M. Jablonskį, kiti kandidatai į naująją Vyriausybę su šalies vadovu jau susitiko.
BNS rašė, kad naujoji I. Vyriausybė iš naujo skiriama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Vasarą pasikeitė ir valdančiosios koalicijos sudėtis – dabar ją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Aptarė paskutines detales
Baigiantis Vyriausybės formavimo terminui, paskirtoji premjerė I. Ruginienė aptarti paskutinių detalių susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda.
„Galiu patvirtinti, kad šiandien paskirtoji premjerė Inga Ruginienė ir prezidentas Gitanas Nausėda jau buvo susitikę“, – BNS sakė I. Ruginienės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Žygimantas Vaičiūnas sako norintis tęsti ministravimą
Laikinasis energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sakė norintis tęsti darbą naujojoje Vyriausybėje, bet supranta, kad sprendimai šiuo klausimu yra ne jo.
„Darbus tęsti noriu, programą darbų tikrai turime, ministerija irgi susimobilizavusi tęsti darbus“, – žurnalistams prie Vyriausybės antradienį sakė Ž. Vaičiūnas
Paklaustas, ar dirbs toliau, jis atsakė: „Negaliu pasakyti, nežinau. Ne mano sprendimai.“
BNS rašė, kad naujojoje Vyriausybėje energetikos ministro portfelis atiteko „Nemuno aušrai“, o ši, negalėdama į pareigas deleguoti partinio kandidato, siūlo ministru skirti teisininką M. Jablonskį.
Ž. Vaičiūnas sakė girdėjęs apie jį iš energetikos teisės perspektyvos, tačiau kompetencijos neketinantis komentuoti.
Jis taip pat sakė anksčiau aptaręs galimybes tęsti darbus su „Nemuno aušros“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu. Ministras pabrėžė, kad „aušriečių“ lyderio siūlymas išpirkti privatiems investuotojams priklausančias „Ignitis grupės“ akcijas nebūtų jo prerogatyva, nes šios energetikos milžinės savininko teises įgyvendina Finansų ministerija.
