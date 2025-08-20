Įvertino Trumpo susitikimą su Zelenskiu: paramos grupė suveikė

Nuotaika buvo gera – tai jau gerai.
„Po Aliaskos buvo slogi atmosfera, o dabar iš esmės ji pagerėjusi, prašviesėjusi“, – pastebėjo buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
Atrodo, Europos lyderiai išmoko, kaip bendrauti su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Golfą su D. Trumpu žaidžia Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas, ekonominiais klausimais gerai sutaria Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
Desantas, paramos grupė, suveikė.
„Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas apskritai nuo pirmos kadencijos turi su juo išskirtinį ryšį. O Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni dėl tokio konservatyvumo, dešiniumo jam patinka“, – aiškino buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.
„Desantas, paramos grupė, suveikė. Ir Ukrainos prezidentas V. Zelenskis nebuvo toks vienišas kaip vasario mėnesį. Niekas jo nemokė, nebarė. Priešingai – buvo netgi ir pajuokaujama“, – pasakojo L. Linkevičius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Dar gerai, kad buvo kalbama apie saugumo garantijas.
„Jau gerai, kad netgi amerikiečiai mato save šiame formate“, – teigė L. Kasčiūnas.
Kai E. Macronas iškėlė idėją siųsti taikos užtikrinimo pajėgas į Ukrainą, buvo kalbama, kad amerikiečiai patys tiesiogiai nedalyvautų, bet jie būtų Lenkijoje arba Rumunijoje ir paramą Ukrainoje esantiems europiečiams užtikrintų iš ten.
„Europiečių pajėgos saugo kritinę infrastruktūrą, rengia mokymus ir panašiai. Amerikiečiai iš Lenkijos dengia su tolimojo nuotolio gynybos sistemomis, jų veikimą, ir tokiu būdu jas saugo. Tai gal apie tokį modalumą galima kalbėti“, – tvirtino L. Kasčiūnas.
Prezidentūra teigia, kad Lietuva į Ukrainą siųstų panašų skaičių taikdarių, kiek siųsdavo į Afganistaną.
„Ten buvo ne tik provincijos atkūrimo grupė, buvo štabuose karininkų. Kaip žinome, mūsų specialiųjų operacijų pajėgų eskadronas „Aitvaras“ veikė atskirai. Tai plius minus buvo tarp 200 ir 300“, – tikino buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius.
Kiek tiksliai vyktų į Ukrainą – Prezidentūra neįvardijo.
„Kalbame apie kuopą. Būtų apie 150 karių“, – sakė L. Kasčiūnas.
Šios pajėgos prisidėtų ir prie Ukrainos karių apmokymo.
„Tarkime, norint išsiųsti 200 į operaciją, namie turi turėti dar 400, kurie jau ruošis juos pakeisti, nes jie ten nuolat nebus. Mažiausiai trys rotacijos turi būti pasiruošime – tai praktiškai visas batalionas“, – aiškino A. Pocius.
Bet su NATO kariais Ukrainoje kategoriškai nesutinka rusai. Be to, D. Trumpui nesvetimi svyravimai, tad vartoti žodį „proveržis“, teigiama, būtų neatsargu.
„Kas buvo ne iki galo gerai – kad tik kalbama, nes čia reikia detalių. Žinome iš patirties, kad visokie pažadai kartais nesuveikia“, – teigė L. Linkevičius.
L. Linkevičius su V. Zelenskiu pirmą kartą susitiko 2019 metais, netrukus po to, kai šoumeną išrinko Ukrainos prezidentu. Prieš šešerius metus V. Zelenskis angliškai visiškai nekalbėjo.
„Ir dabar, kad puikiai kalba – nepasakysi, bet vis tiek dalyvauja, duoda interviu, tai tikrai pagirtina“, – tikino L. Linkevičius.
Ne tik kalba, bet ir žaibiškai reaguoja – Baltuosiuose rūmuose mėto sąmojus, kad ir žurnalistui dėl kostiumo.
„Jis tapo Rytų Europos Vinstonu Čerčiliu. Tą esu pasakęs jam net ir susitikimo metu. Neslėpsiu – turbūt patiko“, – pasakojo L. Kasčiūnas.
L. Kasčiūnas pas V. Zelenskį irgi buvo persirengęs kaip V. Zelenskis. Anksčiau persirengdavo ir D. Trumpo rėmėju.
„Kažkur guli giliai paslėpti kostiumai. Gal žavėjomės – per stiprus žodis. Ten buvo ir tokios ironijos į viską“, – juokavo L. Kasčiūnas.
V. Zelenskis šį susitikimą pavadino iki šiol geriausiu susitikimu su D. Trumpu.