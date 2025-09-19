Jansonas: atmesti „Nemuno aušros“ kandidatą dėl partiškumo neatitiktų Konstitucijos

„Visi puikiai suprantame, kad atmesti kandidatą, nes jis priklauso partijai, greičiausiai neatitiktų Konstitucijos dvasios, – „Delfi“ penktadienį sakė šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas. – Žmones reikia vertinti pagal jų gebėjimus, įdirbį ir pačią reputaciją. Šiuo atveju laukiame kandidatų.“
„Kol buvo partijų sutarimas, kad „Nemuno aušra“ (...) pasilaikytų toliau, gerai. Dabar visi šaukia, kad tai neteisinga, puiku, pasiūlykite bent tuos partinius“, – pridūrė jis.
Anksčiau šalies vadovas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad „aušriečių“ į ministrus netvirtintų, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas. Šią savaitę jis jau teigė, kad su tokiais kandidatais vis tik susitiktų.
Pastaruoju metu daugiausia iššūkių kyla „Nemuno aušrai“ randant kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus. Kol kas prezidentas paskyrė 12 iš 14 ministrų.
Dėl šios situacijos „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis anksčiau šią savaitę grasino palikti koaliciją, tačiau galiausiai persigalvojo.
Jis penktadienį po susitikimo su valdančiosios koalicijos lyderiais žurnalistams teigė, jog „žmonės keičiasi“.
„Keičiasi žmonės. Vertina žmones, pamato žmones, kurie siūlomi ir kai kurie keičia pozicijas, kaip ir aš kai kada pakeičiu pozicijas, tai yra sveikintinas dalykas, kada politikai vis dėl to priima kitokį sprendimą, negu ką galėtų priimti“, – sakė „aušriečių“ lyderis.
Ketvirtadienį su valdančiųjų lyderiais susitiko G. Nausėda, diskusijas koalicijos nariai pratęsė ir penktadienį, svarstydami susidariusią situaciją. Tarp variantų – galimybė mainytis ministerijomis.
„Nemuno aušrai“ šiuo metu priklauso Energetikos, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, „valstiečiams“ – Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai – Teisingumo ministerija, o socialdemokratams – visos likusios.
Rugpjūtį sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos koalicija Seime turi 82 narius.
