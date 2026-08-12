JAV kongresmenams – Lietuvos atsakas

Laiške, adresuotame prezidentui Gitanui Nausėdai, premjerui Mindaugui Sinkevičiui, Seimo pirmininkui Juozui Olekui, užsienio bei krašto apsaugos ministrams raginama toliau išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu.
„Ministras pirmininkas dėkoja JAV Kongreso nariams už kreipimąsi. Taivanas yra svarbus partneris regione. Lietuvos interesas – stiprinti santykius su užsienio valstybėmis ir plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą“, – BNS trečiadienį nurodė premjero patarėjas Gedas Salyga.
Savo ruožtu kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas „Žinių radijui“ tikino, jog laiško turinį reikia turėti omenyje.
„Mes palaikome demokratines valstybes ir demokratines visuomenes, kurios siekia savo demokratijos išlaikymo, bet kalbant apie mūsų santykius su Kinija, mes nieko nenorim daugiau kaip europinės valstybės“, – aiškino jis.
Tuo metu dėkodama už laišką Užsienio reikalų ministerija pabrėžė, jog Taivanas yra svarbus Lietuvos partneris regione.
Nurodoma, kad Lietuva nuosekliai siekia plėtoti abipusiai naudingą bendradarbiavimą su Taivanu prekybos, verslo, švietimo ir mokslo bei kultūros srityse, taip pat skatinti žmonių tarpusavio ryšius.
Laiške, kurį pasirašė keturi JAV Kongreso Taivano grupės kopirmininkai, teigiama, jog Kinija toliau spaudžia šalis, palaikančias bet kokius santykius su Taivanu, tačiau raginama „atsižvelgti į tai, kaip svarbu palaikyti santykius su tais, kurie puoselėja demokratines vertybes“.
Taip pat nurodoma, kad, be to, Kinija ir toliau remia Rusijos karą prieš Ukrainą.
Kaip rašė BNS, valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų.
M. Sinkevičiaus Vyriausybės programoje žadama siekti normalizuoti „diplomatinius santykius su Kinija iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, koks jis yra kitose ES valstybėse narėse“.
Dar praėjusią savaitę po susitikimo su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu parlamento vadovas J. Olekas teigė matantis pažangą siekiant normalizuoti Vilniaus ir Pekino santykius.
Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti Taivaniečių atstovybę.
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