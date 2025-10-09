Jeglinsko šeimoje – itin skaudi netektis

„Vakar į amžinybę iškeliavo mano mylima mama Regina. Nuoširdžiai dėkoju visiems už palaikančias žinutes, skambučius ir šilumą šiuo sunkiu metu“, – ketvirtadienį feisbuke skelbė Seimo narys.
Atsisveikinti su velione bus galima spalio 10 d. nuo 15 iki 21 val. ir spalio 11 d. nuo 9 iki 12 val. „Tylos namuose“, Kaune. Iš čia ji bus išlydėta į amžinojo poilsio vietą Kauno Seniavos kapinėse.
Šeštadienį, spalio 11 d., 8 val. ryte, bus aukojamos šv. Mišios Kauno (Žaliakalnio) Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje.
