Kalbų šou: Sinkevičius vejasi Nausėdą?

Iki šiol kalbos perliukų meistru laikytas G. Nausėda.
„Jeigu norima sėti sumaištį visuomenėje arba trolinti visus aplinkui, tai galima ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas“, – kalbėjo prezidentas.
Šalies vadovas formuojant valdžią paleido ne vieną tokią frazę.
„Tikrai nenorėčiau būti vaikų darželio auklėtoju ir nurodinėti, su kuo reikia draugauti, o su kuo ne. Pati politinė partija turi įvertinti, kaip ir vaikas, kuris draugauja su kitu jį skriaudžiančiu vaiku“, – sakė spaudos konferencijos metu G. Nausėda.
Pastaruoju metu vis dažniau kyla klausimas, ar metaforų karalius nėra pavojuje?
Į didžiosios politikos sceną žengė M. Sinkevičius ir ėmė lipti prezidentui ant kulnų. Nors premjeru nusprendė nebūti.
Paklaustas žurnalistų, ar sunkiai priėmė sprendimą nekandidatuoti į premjerus, atsakė: „Ne. Labai ir širdis, ir protas vienybėje. Ambicijos rūko kamputy“.
Kalbėdamas apie kultūrininkų nepasitenkinimą, socialdemokratų lyderis pasiremia, pavyzdžiui, medicina ir gamta, palygindamas jausmus su žvarbiu rudens oru.
„Jūs negirdite protestuotojų. Mums pas LOR gydytojus nereikia eiti. Mes ir girdime, ir matome“, – tikino politikas.
Taip pat socialdemokratų lyderis mėgsta pasiremti ir „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio žodžiais.
„Sakau, gal užtenka klausytis elnių baubimo. Gal išgirskime vieni kitus kaip koalicijos partneriai“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Pasitaiko, kad politikas ir dainas cituoja, taip atskleidžia savo muzikinį skonį.
„Vieni galvoja, kad kantrybės taurė jau išsemta, kiti – gal dar, pagal Mikutavičių, pabandome iš naujo“, – teigė socialdemokratų lyderis.
Būna religinių poteksčių. Pavyzdžiui, kai nenori pasakyti, ką sutarė.
„Davėme, kaip sakant, tylos įžadus“, – teigė politikas.
Kandidato į kultūros ministrus vis dar nėra arba, anot politiko, „dar nėra balto dūmo iš Kultūros ministerijos kaminų“.
M. Sinkevičius mėgsta pasiremti ir religiniais pasisakymais. Kartais cituoja ir 10 Dievo įsakymų.
„Greičiausiai jis supranta, kad šiuolaikinėje medijų visuomenėje be ryškių akcentų kalboje – nebūsi cituojamas. Antra, pastebiu, kad psichologiškai M. Sinkevičius atsigauna“, – komentavo VU Politikos komunikacijos tyrimų centro vadovas Linas Kontrimas.
Tačiau specialistas pridūrė, kad norint šiame žodžių žaidime nugalėti prezidentą, teks perskaityti nemažai knygų.
„G. Nausėda, kad ir kaip bemėgtume ar nemėgtume, knygas skaito ir skaitė. Iš čia ir jo žodynas“, – teigė L. Kontrimas.
Kiek knygų skaitęs M. Sinkevičius – nežinia, bet pastebima, kad jo viešojo kalbėjimo tendencija gera.
