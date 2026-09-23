KAM darbuotojams surengė vakarėlį už beveik 48 tūkst. eurų

„Lrytas“ duomenimis, beveik visa minėta suma padengta iš ministerijos biudžeto, kelis tūkstančius susimokėti turėjo patys darbuotojai.
Pradinėje sąmatoje, nurodoma, kad vietos nuoma kainavo 5,1 tūkst. eurų, maitinimo paslaugos – 12 tūkst. eurų, moderatoriaus paslaugos – 1,5 tūkst. eurų, muzikos grupės „Baltos varnos“ paslaugos – 1 tūkst. 452 eurus, Donato Montvydo pasirodymas – 7 tūkst. 865 eurus, iliuzionisto Antono Lavrentjevo pasirodymas – 2 tūkst. 178 eurus.
Daugiau nei 1,8 tūkst. eurų kainavo techninio įrengimo paslaugos, per 4,3 tūkst. eurų – renginio įgarsinimo, apšvietimo nuomos ir techninio aptarnavimo paslaugos, virš 3,5 tūkst. eurų – scenos su stogu nuoma ir jos aptarnavimo paslaugos, per 5,6 tūkst. eurų – renginio organizavimo, koordinavimo ir programos sukūrimo paslaugos. Dar 4,5 tūkst. eurų nurodyta prie nenumatytų išlaidų ir 400 eurų skirta suvenyrams.
Papildomai darbuotojai turėjo susimokėti po 15 eurų, už tai jie gavo po du alkoholinius gėrimus.
Pradinė renginio sąmata siekė 50 tūkst. 364 eurus, anot portalo, ministerijos Biudžeto ir finansų departamentas ragino sumažinti šią sumą.
Kaip portalą informavo KAM, galutinė renginio sąmata buvo 47 tūkst. 559 eurai, iš jų 44 tūkst. 994 eurai – KAM lėšos, likę – renginio dalyvių.
Ministerijos darbuotojams skirtas renginys „KAM bendruomenės susitikimas“ vyko rugsėjo 10 dieną, jame dalyvavo apie 200 žmonių.
KAM teigimu, šventė surengta siekiant stiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą.
Pernai, kuomet KAM vadovavo socialdemokratė Dovilė Šakalienė, tokios šventės buvo atsisakyta, o kai jai vadovavo konservatoriai ji vykdavo tik ministerijos erdvėse, už kelis kartus mažesnę sumą.
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