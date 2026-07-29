KAM siūlo atnaujintą karinių kontrmobilumo priemonių įgyvendinimo planą

Antradienį registruotame Vyriausybės nutarimo projekte, kurį parengė Krašto apsaugos ministerija (KAM), numatoma iki 2028 m. pabaigos įrengti inžinerinių priemonių parkus valstybinės žemės sklypuose prie Lietuvos sienos su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Tiesa, pagal pirminį projektą, tai turėjo būti padaryti iki pernai metų balandžio.
Be to, siūloma, kad tokiais atvejais, kai inžinerinių priemonių parkams įrengti reikalingoms karinio kontrmobilumo inžinerinėms priemonėms laikyti, sandėliuoti reikalinga akcinės bendrovės „LTG Infra“ patikėjimo teise valdomo valstybinės žemės sklypo dalis, ji turi būti suderinta su šia įmone.
Iki šių metų pabaigos siūloma priimti tiltų projektavimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, numatant privalomą konstrukcijų, skirtų tiltams naikinti, įrengimą naujai statomuose ir rekonstruojamuose tiltuose.
Taip pat siūloma pavėlinti rezervinių kliūčių sumontavimo terminą valstybinės reikšmės kelių ruožuose, prietilčiuose, o tiltuose – inžinerines konstrukcijas sprogstamosioms medžiagoms pritvirtinti. Tai buvo numatyta padaryti iki šių metų pradžios, dabar – iki 2028 m. pabaigos.
Iki šio termino taip pat būtų įrengtas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių ruožas vietose prie Lietuvos valstybės sienos su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi.
Be to, iki kitų metų pabaigos Šakių ir Vilkaviškio rajonų savivaldybių teritorijose norima atlikti melioracijos griovių ir sureguliuotų upelių projektavimą bei atkūrimą iki pradinių techninių parametrų. Tiesa, pirminiame projekte buvo numatyta, kad tokie darbai bus atlikti ir Marijampolės rajone.
Tuo metu iki 2030 m. pabaigos būtų atkurtos pelkės, kariuomenės nustatytose prioritetinėse vietose. Anksčiau buvo nuspręsta iki kitų metų pabaigos suformuoti medžių ruožus ir įrengti būtinąsias inžinerines eismo saugumo priemones valstybinės reikšmės kelių ruožuose.
Pernai Krašto apsaugos ministerija (KAM) skelbė, kad siekiant didinti kontrmobilumo priemonių projekto apimtis, civilinės saugos stiprinimo programoje šiam tikslui numatyta skirti 9 mln. eurų iki 2030 m.
ELTA primena, kad 2024 m. rugpjūtį Pabradėje buvo atidarytas pirmasis kontrmobilumo priemonių parkas.
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