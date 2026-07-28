Kartelė 10-okams: premjeras sako, kad dėmesys sutelktas ne ten

„Mes turime galvoti, kas nepadaryta iki to įvertinimo, o ne tiktai galvoti apie slenkstį, jo pritaikymą, kad visi jį galėtų peržengti. Kažkas neveikia, akivaizdu“, – antradienį žurnalistams Prezidentūroje sakė M. Sinkevičius.
„Todėl mano koncentracija bus kalbėtis su švietimo bendruomene, su pedagogais, kaip mes galime pasiekti, kad tas slenkstis būtų nesunkiai įveikiamas“, – pabrėžė jis.
Kaip rašė BNS, 2022 metais Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias vienuoliktokais tapti norintys dešimtokai Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP) turėtų įveikti bent ketvertu.
Šis reikalavimas įsigalios 2026 metų rugsėjo 1-ąją. Vis dėlto liepos viduryje Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą ir vetavo šalies vadovas Gitanas Nausėda, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų.
Dėl prezidento veto dar turės apsispręsti Seimas.
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