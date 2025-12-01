Kasčiūnas: gal atsiras daugiau sveiko proto

„Tai aš labai tikiu, kad (...), atsiradus prezidento labai tvirtai pozicijai, kažkaip gal atsiras daugiau to sveiko proto ir galbūt tas impulsas atsiras (atsitraukti nuo svarstomo projekto – BNS)“, – penktadienį Žinių radijui sakė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas.
Kaip rašė BNS, valdantieji planavo dar ketvirtadienį priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Tačiau sustreikavus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projektas įstrigo komitete. Dėl to buvo atšauktas ir suplanuotas neeilinis Seimo posėdis.
Siekdami sumažinti priešpriešą tarp pataisų iniciatorių ir prieš jas protestuojančiųjų, prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė paragino LRT tarybą trauktis iš pareigų. Tai taip pat lemtų direktorės ir jos pavaduotojo atsistatydinimą.
Pirmadienį G. Nausėda susitikti kviečia Seimo pirmininką Juozą Oleką bei frakcijų vadovus.
Vis tik valdantieji skeptiškai vertina tokią idėją ir sako nestabdysiantys pataisų priėmimo proceso, tačiau teigia, kad jų priėmimas gali nusikelti į sausio mėnesį, dėl to reikėtų šaukti neeilinę Seimo sesiją.
„Kur yra problema socdemams ir „Nemuno aušrai“, jie dabar jeigu atsitrauktų arba nusinulintų, ką mes siūlom, ką ministrė pirmininkė siūlo, ką prezidentas iš esmės siūlo, tai jie galvos kad pralaimėjo poziciją. Tai čia turbūt yra politinės galios žaidimų problema, bet išmintis yra tokia, kad kartais ir reikia atsitraukti. Čia nėra silpnumo ženklas“, – sakė L. Kasčiūnas.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Tačiau kol kas parlamentas yra pritaręs šmaikščiai opozicijos pataisai, jog atleidime turėtų dalyvauti ir demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis.
Tai vienas iš šimtų siūlymų, kuriuos teikia opozicija, jog apsunkintų minėtos pataisos priėmimą.
Per priėmimo procedūrą ši redakcija turi būti pakeista. Tą valdantieji žada pasitaisius K. Vilkausko sveikatai. Jis į darbą grįžti žada antradienį.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią ir šią savaitę surengtuose mitinge prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
