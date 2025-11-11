Kasčiūnas įvertino chaosą koalicijoje

Plačiau šia tema pasakojo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Kas vyksta su mūsų dešimtąja Vyriausybe?
– Visos problemos prasidėjo prieš metus, kai buvo palaiminti Seimo rinkimų rezultatai ir (juos laimėjo, – red. past.) socialdemokratų partija, kuri nebuvo pasiruošusi perimti valstybės vairo. Tai jautėsi ir Gintauto Palucko vadovaujamos Vyriausybės metu. Kitaip tariant, jei jie ėjo su šūkiu už valstybę, kuri veiktų, akivaizdu, kad valstybę dabar turime tokią, kuri neveikia. Be abejo, pono R. Žemaitaičio partnerystė valdančiajai koalicijai yra didelė paslauga. Tai politinė jėga, kuri kiekviename žingsnyje ieško skandalų, sensacijų, įtampų ar konfliktų.
– Pirmadienį R. Žemaitaitis pareiškė, kad „aušriečiai“ gali nepalaikyti biudžeto. Galbūt tai bus paskutinis socialdemokratų kantrybės lašas?
– Galimas scenarijus, kad po biudžeto gali įvykti tam tikros „skyrybos“ tarp šių dviejų politinių jėgų. Tačiau tokių gandų buvo ir anksčiau.
– Kiek prezidentas G. Nausėda tai toleruos?
– Pradžioje jam viskas tiko, nes be jo palaiminimo ir globos tokios koalicijos nebūtų buvę Lietuvoje. Dabar, manau, prezidentas pradeda suprasti, kad lazda buvo perlenkta. Reikia ieškoti kitų variantų, tačiau jis nėra linkęs aktyviai įsitraukti į procesus, tad ir dabar visą chaosą palieka socialdemokratams.
– Kodėl buvo delsiama dėl Vaidos Aleknavičienės kandidatūros? Kas bus su paskirtais viceministrais?
– Esu tikras, kad premjerė Inga Ruginienė derino su R. Žemaitaičiu galimas kandidatūras į ministro pozicijas. Tačiau kultūrininkų spaudimas didelis. Akivaizdu, kad premjerė negali laukti ilgiau ir rizikuodama turi siūlyti savo kandidatą. Turbūt pirmą kartą Lietuvos istorijoje viceministrai buvo skiriami anksčiau nei ministrai.
– Krašto apsaugos ministerija taip pat turės naująjį vadą. Kaip buvęs krašto apsaugos ministras, greičiausiai žinote, kokių kompetencijų reikia norint vadovauti krašto apsaugai. Kaip vertinate naująjį ministrą?
– Deja, socialdemokratai ir prezidentas pasirinko prabangą – mokyti žmogų. Robertas Kaunas kol kas neturi reikiamų kompetencijų šioje srityje.
Dabar politikui privalės aiškinti, kaip funkcionuoja Lietuvos krašto apsaugos sistema. Tačiau vietoje to jis turėtų jau kibti į darbus. Vien šiais metais nėra panaudota apie pusė lėšų, kurios buvo skirtos įsigijimams. Neturime sudarę nė vienos sutarties dėl papildomos oro gynybos sistemos.
