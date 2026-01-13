Kaunas apie dalyvavimą LSDP pirmininko rinkimuose: jei toks pasiūlymas bus, svarstysiu

„Kandidatūrą kelia ne asmeniškai asmuo. Kandidatūrą kelia skyriai“, – antradienį LRT televizijai sakė ministras.
„Jeigu toks pasiūlymas bus, aš jį svarstysiu“, – akcentavo jis.
LSDP lyderio rinkimai vyks šių metų gegužę. Kandidatus į pirmininkus turės iškelti partijos skyriai. Vėliau iškeltieji turės paskelbti, ar varžysis dėl LSDP lyderio posto.
Socialdemokratų pirmininkas visuotiniuose rinkimuose renkamas dvejų metų kadencijai.
ELTA primena, kad šių metų liepą iš LSDP pirmininko pareigų pasitraukus Gintautui Paluckui, šias pareigas laikinai perėmė Jonavos rajono meras Mindaugas Sinkevičius.
