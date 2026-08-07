 Kaunas su Pietų Korėjos ambasadoriumi aptarė oro gynybos sistemų įsigijimą

Kaunas su Pietų Korėjos ambasadoriumi aptarė oro gynybos sistemų įsigijimą

2026-08-07 12:43
ELTOS inf.

Lietuva svarsto iš Pietų Korėjos įsigyti mažosios oro gynybos ir antidroninių sistemų. Galimą bendradarbiavimą planuojant naują įsigijimą krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas aptarė su Pietų Korėjos ambasadoriumi Lietuvoje Joyoung Jeon, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Pasak ministro, įsigyjant oro gynybos ar antidronines sistemas, Lietuvai svarbu ne tik kokybė ir kaina, bet ir greitas jų pristatymas.

„Žvelgdami į ateitį, svarstome bendradarbiavimo su Pietų Korėjos gynybos pramone galimybes įsigyjant oro gynybos sistemas – 30–40 mm oro gynybos pabūklų srityje korėjiečiai yra vieni patikimiausių gamintojų ir galėtų užtikrinti greitą tiekimą“, – pranešime cituojamas R. Kaunas.

Susitikime taip pat buvo aptartas pramoninis bendradarbiavimas ir galima gynybos produkcijos gamyba Lietuvoje.

Ministras pažymėjo, kad kaimynystėje priešišką režimą turinčias Lietuvą ir Pietų Korėją sieja panaši saugumo situacija, todėl šalys turi prielaidas glaudžiau bendradarbiauti gynybos srityje.

Šiame straipsnyje:
Robertas Kaunas
Joyoung Jeon
Pietų Korėja
oro gynyba

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