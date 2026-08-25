Kauno mečetė atsidūrė dviejų politikų taikinyje

Tiek V. Sinica, tiek L. Kasčiūnas su muftijumi A. Begansku yra susikirtę ir viešai.
A. Beganskas pernai yra pavadinęs L. Kasčiūną naciu.
„Pirmiausia, žiūrėkite, niekas čia jūsų nebijo. Jeigu kelsite balsą – jis bus nuleistas“, – atsakė tuomet jam konservatorių pirmininkas.
„Lauryno kontaktai prasidėjo spaudos konferencijų salėje. Mano kontaktai prasidėjo Rūtos Mikelkevičiūtės laidoje LNK eteryje“, – pasakojo Seimo narys V. Sinica.
A. Beganskas – vadinamojo antrojo muftiato vadovas. Kauno mečetę antrasis muftiatas ir valdo. Pirmasis muftiatas – totoriai.
„Kiekvieną penktadienį čia būna labai daug jaunų vyrų musulmonų. Užstato visas aplinkines gatves. Jie čia atsineša kilimus, meldžiasi atsiklaupę“, – sakė vietinis gyventojas.
Penktadieniais Kaunas atrodo taip: musulmonai mečetėje nesutelpa, todėl meldžiasi lauke.
„Pradeda mums, lietuviams, diktuoti, piršti savo tikėjimą, nuomonę, kaip mes turime elgtis, kad negali net apsikabinti praeinant pro tą mečetę, kuri savo laiku totoriams priklausė, supranti“, – teigė vyras.
Taigi vilniečiai L. Kasčiūnas ir V. Sinica dėl Kauno mečetės susirūpino – abu turi idėjų. Pirmasis buvo V. Sinica: jis kreipėsi į prokurorus, kad Kauno mečetė būtų atimta iš A. Begansko muftiato ir atiduota totoriams.
„Todėl, kad istorinis teisingumas to reikalauja. Tarpukariu šita mečetė buvo pastatyta ir padovanota būtent totorių bendruomenei“, – aiškino V. Sinica.
Po savaitės – konservatorių iniciatyva: prašoma Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto ištirti, ar A. Begansko muftiatas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Taip siekiama jį apskritai uždaryti.
„Išregistravus muftiatą, jie negalėtų valdyti ir Kauno mečetės šiuo atveju, ir kitų maldos namų. Tada valstybė galėtų spręsti, kam mečetę grąžinti“, – aiškino Seimo narys L. Kasčiūnas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Savo ruožtu A. Beganskas politikams cituoja Konstituciją.
„Valstybė negali kištis į religinės bendruomenės reikalus, o religinės bendruomenės negali atlikti valstybės funkcijų“, – teigė muftijus A. Beganskas.
Jis sako, kad musulmonus į Lietuvą kviečia darbdaviai ir universitetai, o politikai dėl augančio jų skaičiaus kaltina bendruomenę.
„Ir ponas Laurynas Kasčiūnas, ir ponas Sinica – jie varžosi dabar dėl ko? Dėl to, kad artėja rinkimai. Ir jie varžosi dabar, kas daugiau surinks negatyvo prieš musulmonus“, – kalbėjo A. Beganskas.
L. Kasčiūno ir V. Sinicos bendrystę pastebi ir kai kurie Seimo kolegos.
„Akivaizdu, kad Nacionalinis susivienijimas lipa į viršų ir periminėja dalį konservatorių elektorato. Kaip elgtis konservatoriams – aš ne patarėjas. Bet šiandien Kasčiūno viešoji retorika tikrai supanašėjusi su Nacionalinio susivienijimo“, – komentavo Seimo narys Eugenijus Gentvilas.
„Ne, mes tikrai nekonkuruojame. Mes suprantame problemas labai panašiai. Gal šiek tiek skiriasi veikimo metodai. Yra radikalesni, yra nuosaikesni“, – teigė L. Kasčiūnas.
„Būtinai įdėkite, kaip jis sako, kad radikalesni pasiūlymai mano. Man tinka“, – sakė V. Sinica.
A. Beganskas nori mečetės ir Vilniuje, tačiau meras Valdas Benkunskas nesutinka.
Naujausi komentarai