Keičiantis Vyriausybei Inga Ruginienė susitiks su prezidentu, socialdemokratai – su „valstiečiais“

„Prezidentas su I. Ruginiene aptars Vyriausybės formavimą“, – BNS sakė šalies vadovas patarėjas Tomas Beržinskas.
Laikinoji socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė su Gitanu Nausėda buvo susitikusi praėjusią savaitę, tačiau tuomet teigė apie valdančiosios daugumos ateitį nekalbėjusi.
Savo ruožtu socialdemokratų lyderiai su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovais aptars šiuo metu valdančiajai koalicijai nepriklausančios partijos galimybes prie jos jungtis.
Laikinasis socdemų lyderius Mindaugas Sinkevičius teigė, kad trečiadienį diskusijos dėl koalicijos bus pristatytos ir partijos frakcijai Seime, o sekmadienį dėl koalicijos turėtų apsispręsti LSDP taryba.
Socialdemokratai šią savaitę jau susitiko su dabartiniais koalicijos partneriais „Nemuno aušra“ ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
„Aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmadienį po susitikimo su LSDP lyderiais teigė, kad jo partija yra pasirengusi tęsti darbą socialdemokratų vadovaujamoje valdančiojoje koalicijoje.
Savo ruožtu demokratų vedlys, Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis teigė laukiantis socialdemokratų sprendimo, ką jie mato koalicijos partneriais, ir tik tuomet demokratai svarstys, ką patys darys.
Jis tvirtino nekėlęs jokių sąlygų, tačiau išsakęs, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje „yra didelė problema“.
Kaip skelbė BNS, socialdemokratai su partneriais aptarti koalicijos ateities susitinka praėjusią savaitę iš premjero pareigų atsistatydinus Gintautui Paluckui. Tą jis padarė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.
Demokratai anksčiau teigė, kad dėl šio žingsnio nustoja galioti koalicijos sutartis, kurioje G. Paluckas įrašytas kaip premjeras, dėl to būsimose derybose neatmeta poreikio iš naujo spręsti dėl koalicijos sudėties.
Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama ir nauja Vyriausybė.
